Alba Parietti ha una personalità straripante ed Aquila a Il Cantante Mascherato, nonostante la voce camuffata ed il look da uomo, non è riuscita a contenerla.

Nonostante questo la conduttrice su Instagram ha cercato di depistare additando Anna Oxa come protagonista di Aquila.

“Mi diverte tantissimo che un rarissimo momento di confusione di Milly Carlucci abbia generato tanta curiosità. Mi diverte pensare che molti sostengano che io sia l’Aquila che ha cantato con Morgan al Cantante Mascherato. Continuate a pensarlo perché ne vado orgogliosa. Molti dicono io sia incapace di cantare e quest’Aquila invece ha fatto un duetto stupendo. Così è se vi pare. Il Cantante Mascherato lo seguirò con più attenzione, voglio capire cosa vi fa credere io lo sia. Io punterei su Anna Oxa ma grazie di avermi attribuito simile talento canoro. Aquila o non Aquila questo è il problema. Come mi diverto”.

L’argomento è stato affrontato anche a La Vita in Diretta, dove Alba Parietti ha confessato di essere andata al ristorante venerdì sera.

“Ero al ristorante a Milano e sono andata a guardare la puntata dopo che mi sono arrivati molti messaggi di amici. Ma sei tu l’Aquila? Mi dicono che la Carlucci ha detto che io sono l’Aquila [Milly al posto di dire Aquila ha detto Alba in puntata, ndr]. Posso provare che non sono Aquila. Ha fatto un duetto bellissimo: o sono diventata una grande cantante o non sono io”.