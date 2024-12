Alba Parietti risponde alla frecciatina lanciata da Tina Cipollari a Belve

L’intervista di Francesca Fagnani a Tina Cipollari, andata in onda nella trasmissione Belve, ha suscitato grande entusiasmo. Tina, opinionista di Uomini e Donne, ha condiviso la sua personalità vivace anche su Rai. Durante la conversazione, ha lanciato una frecciatina ad Alba Parietti, affermando che le donne, giunte a una certa età, devono accettare il passare del tempo e l’arrivo dell’autunno.

Tina ha dichiarato: “Non mi sento sensuale, ma gli altri mi vedono così. Ho sentito donne dire di esserlo, come Alba Parietti, che dice di essere ancora attraente. Ma non è sempre primavera, bisogna adeguarsi all’età. Dopo la primavera viene l’estate, e poi arriva l’autunno”. In risposta, Alba Parietti ha commentato: “Lei è abituata, io no”.

Francesco Oppini, che ha visto l’ultima puntata di Belve con sua madre, ha riferito le parole di Tina, portando la madre a ridere e rispondere: “L’autunno? Pensi, lei è abituata, io no!” In un’intervista recente, Alba ha espresso la sua opinione sull’età, affermando che non si vergogna del tempo che passa e anzi è fiera dei suoi anni e del suo corpo. Ha sottolineato l’importanza di mostrarsi al naturale sui social, evitando i filtri che alterano l’aspetto.

Alba ha affermato: “L’età è un numero e non ho motivo di vergognarmene. Anche sui social preferisco apparire senza filtri, voglio essere autentica. La gente vede come sono in televisione e sa che il mio aspetto è quello che mostro su Instagram, senza distorsioni. Quando qualcuno parla di filtri, mi fa quasi tenerezza. Ma ognuno è libero di scegliere come mostrarsi”.

Questa conversazione tra Tina e Alba ha messo in luce la differenza di percezione rispetto all’età e all’immagine personale, evidenziando il dibattito attuale sulla bellezza, l’accettazione di sé e la naturalezza nella rappresentazione dei corpi femminili. Le due donne rappresentano approcci diversi ma complementari a un tema universale, quello del passare del tempo e della sensualità nelle varie fasi della vita.