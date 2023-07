Alba Parietti parla di Non Sono Una Signora: “Ho lottato, ma abbiamo vinto”

La prima stagione di Non Sono Una Signora di Alba Parietti si è conclusa con una media di 927.000 telespettatori e il 6,91% di share. Non un successo senza precedenti, ma neanche un flop: il programma è stato apprezzato da critica e pubblico e come sottolineato dalla conduttrice ha riacceso Rai2 e alzato la media di share della rete.

“Sono emozionata e commossa, felice di leggere tanti complimenti che però credo ci siamo meritati. Nella mia lunghissima carriera non avevo mai lottato così per un programma. E sono felicissima di averlo fatto. Questo programma così forte della sua energia, creato da una squadra coesa che mai si è arresa ha portato un prodotto difficile, delicato con allegria, professionalità e grande eleganza”.

La conduttrice ha poi aggiunto:

“Perché nonostante i pregiudizi è stato un programma senza una sbavature, senza un momento di volgarità. Solo grande rispetto e cooperazione. Grandissima squadra che senza nessuna promozione in un periodo estivo senza sostegno, dopo cinque rinvii sicuramente penalizzanti e lasciatemelo dire forte solo della grande forza del programma ha vinto una scommessa difficilissima. Perché il pubblico ha amato e sostenuto questo programma. Possiamo dire che è tutto merito dell’energia che ognuno ha messo dentro questo involucro diventato farfalla”.

Alba Parietti, ci sarà una stagione due di Non Sono Una Signora?

“Grazie ai concorrenti che hanno preso un rischio con noi e si sono messi in gioco. Grazie alla direzione Rai che ci ha alla fine permesso di mostrare che il mondo drag è un mondo fatto di passione, professionalità e leggerezza. La volgarità abita solo chi la esprime in contesti che richiederebbero invece delicatezza. Abbiamo vinto tutti insieme, grazie al pubblico che ci ha dato fiducia, amore e condivisione e ha capito lo spirito del programma. Grazie”.

Se al governo non ci fosse la Meloni la seconda stagione di Non Sono Una Signora, alla luce degli ascolti, sarebbe stata scontata. Ora non lo è. A meno che il format non venga acquistato da altre reti.

