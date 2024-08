Alba Parietti parla della seconda stagione di Non Sono Una Signora

Alba Parietti, in risposta a un articolo pubblicato da Mattia Buonocore su DavideMaggio.it (dal titolo: “Ma perché Alba Parietti non si lamenta per Non Sono Una Signora?“) ha parlato del programma sulle drag queen tanto amato da queste parti.

“Ha ragione (questa volta) Davide Maggio, Non Sono Una Signora è stato uno dei programmi più visti (forse il secondo) di Rai2 della scorsa stagione, eppure al momento non è in palinsesto Rai. Inutile negare che è inspiegabile, tuttavia non ho mai rinunciato e sperato di rifarlo e lo sanno bene i dirigenti Fremantle [la società di produzione, ndr] con i quali parlo regolarmente; è chiaro che non è ideale per la linea editoriale Rai, ma è un programma allegro, inclusivo e divertente che non ha offeso nessuno. Anzi. Quando il vaso di Pandora (su un programma rimandato di messa in onda per 4/5 volte inspiegabilmente) è andato in onda è stato travolto positivamente da un’ondata di seguaci, in testa sul web come programma trending topics ed è diventato subito un cult”.

Alba Parietti ha ovviamente un po’ romanzato, ma è indubbio che per la scarsità di promozione e il pieno periodo estivo, sia un programma andato bene.

“È vero che ne parlo poco pubblicamente, ma non ho mai abbandonato e gli addetti ai lavori lo sanno bene. Era un gruppo di lavoro meraviglioso a cui si deve il merito della riuscita del programma a cui tutti hanno lavorato con grandissimo entusiasmo. Semplicemente lo proteggo perché ci ho creduto allora e ci credo oggi. E lo sanno bene gli stessi dirigenti Rai. Semplicemente io “sono una signora” e non amo fare la vittima o stare in chiesa a dispetto dei santi. Prima o poi sono certa riusciremo a tornare.Tremate tremate le drag non se ne sono mai andate”.

Alba Parietti e gli ascolti di Non Sono Una Signora

Un post che Alba Parietti ha concluso con: “Firmato Alba Pajette e le sue trans (anche se la più trans sono fieramente io)“. Le drag queen non necessariamente sono trans, ma fingiamo di non aver letto. Insomma, la seconda stagione di Non Sono Una Signora probabilmente tornerà non appena cambierà questo governo.

1^ puntata: 987.000 telespettatori, 6,6% di share

2^ puntata: 1.054.000 telespettatori, 7,5% di share

3^ puntata: 944.000 telespettatori, 7,2% di share

4^ puntata: 845.000 telespettatori, 6,6% di share

5^ puntata: 804.000 telespettatori, 6,7% di share