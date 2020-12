Francesco Oppini è in crisi perché pensa di abbandonare il GF Vip lunedì sera. Il gieffino non crede di riuscire a resistere ancora 2 mesi nella casa di Cinecittà e la sua decisione ha mandato in tilt Zorzi, che ieri ha anche pianto per questo. I concorrenti in questi giorni stanno parlando con i loro familiari per riuscire a scegliere se restare o lasciare il gioco. Oppini ha parlato con sua madre Alba Parietti, che ieri sera si è sfogata su Instagram. La conduttrice è stata insultata da molti fan del figlio e lei ha chiesto a tutti un po’ di educazione e rispetto.

“Francesco non può essere felice, perché e’ una persona buona. Lui è gentile, innamorato della sua donna è riconoscente a chi lo ha voluto e alle persone che lo hanno sostenuto. Il suo cuore è spezzato in due. Ho detto a mio figlio di scegliere ciò che vuole e lo fa stare meglio. Questo ho detto. Non ho parlato di me né del dolore che ho provato. Ho parlato di Cristina che comunque lui decida lo aspetterà. Ho parlato dell’amore del pubblico che lo ha sostenuto e dei tanti sforzi per sostenerlo nei momenti difficili. La stessa cosa che io faccio da 38 anni perché sono sua madre. – ha continuato Alba Parietti – E una madre vuole solo la felicità del figlio. Ma alle volte la felicità significa scontentare o far soffrire qualcuno. Molti mi hanno capita, molti senza motivo insultata. Allora alle persone che amano mio figlio e mi rispettano dico grazie, a quelle che mi insultano e mi ritengono responsabile di condizionamenti , dico che non solo ho lasciato libera scelta a Fra dicendo che qualunque sia noi lo sosterremo e aspetteremo con amore, ma che se lui è la persona che è, forse sarà stato anche merito dei valori che qualcuno gli ha trasmesso. Parlo del senso del rispetto, del dovere e di mettere il cuore prima della vanità o ambizione personale. Se amate Francesco per questi motivi non potete disprezzare quindi chi lo ha educato, amato e cresciuto. Perché non avere rispetto dei suoi affetti, della sua fidanzata e di suo padre e di me. Significa non avere rispetto alcuno di lui. Una madre può sbagliare ma parla sempre con il cuore. Buona serata a chi è in grado di aspettare che decida come faccio io rispettando l’uomo la persona e la sua sensibilità”.

Ormai sembra quasi certo che Francesco ed Elisabetta Gregoraci lasceranno il GF Vip. Onestamente mi dispiace molto di più per EliGreg, che in questi giorni aveva affilato le unghie.

