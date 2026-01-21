Alba Parietti, la sua verità

Alba Parietti racconta che quando si parla di lei, emerge sempre una personalità ingombrante, senza capire il motivo. La sua vita, infatti, è stata segnata da una carriera senza santi in paradiso o raccomandazioni, eppure questo aspetto è stato usato contro di lei. Secondo Alba Parietti, l’età gioca un ruolo importante in questo giudizio, poiché le donne che mantengono un aspetto appetibile oltre una certa età sono viste come pericolose. Tuttavia, Alba Parietti afferma di stare meglio fisicamente e psicologicamente da quando è in menopausa e che ci sono molti uomini attratti dalle donne più mature.

La sua storia d’amore con Fabio Adami è finita a causa di una relazione diventata competitiva, dove entrambi stavano male. Nonostante questo, Alba Parietti non ha rimpianti e ammette di aver sempre cercato disperatamente qualcuno con cui condividere le emozioni. Ha anche parlato di brutti giri e tentativi di abusi subiti in passato, situazioni imbarazzanti e dolorose che non ha potuto condividere con nessuno.