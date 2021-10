La scorsa settimana Alba Parietti ha imitato Damiano dei Maneskin e ieri sera ha vestito i panni di Patty Pravo. La conduttrice ha cantato Il Paradiso e questa volta ha convinto parte della giuria.

Loretta Goggi ha fatto i complimenti alla Parietti, sia per la voce, che per il trucco: “Devo fare i complimenti ad Alba Parietti perché ha fatto un bellissimo lavoro. A me è piaciuta molto stasera. Mi è piaciuto tanto anche il trucco che ti hanno fatto. Le truccatrici sono state davvero bravissime, come sempre ovviamente. Quindi brava sia per la somiglianza estetica che vocale. Quando ti lasci un po’ pitturare – perché non ci sono molte protesi – il risultato è positivo. Sulla voce e l’imitazione sei promossa“.

Alba Parietti e l’attacco di Cristiano Malgioglio.

Malgy non è stato altrettanto clemente e – al contrario di Loretta – ha stroncato la concorrente: “Io domani devo andare da un cardiologo per farmi fare un elettrocardiogramma. Tutto per colpa di questa esibizione. E poi se io fossi Patty Pravo domani ti andrei a denunciare. Lasciami parlare, questo è un mio parere. Ci troviamo davanti a un personaggio straordinario e posso dire quello che penso davvero?! E allora fatemelo dire che non mi è piaciuta. Il concetto è che domani l’andrei a denunciare subito se fossi Patty. Lei ha cantato Il Paradiso, ma per me deve andare dritta all’inferno“.

Ancora una volta devo dire: complimenti a Carlo Conti per aver chiamato Cristiano nella giuria (che era troppo buonista) di Tale e Quale Show.

Alba nazionale in questo momento…