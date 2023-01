Alba Parietti: il suo show sulle drag slitta ancora e risponde a chi la paragona ad una trans

Non Sono Una Signora è stato registrato lo scorso ottobre e subito promosso da Alba Parietti per l’imminente messa in onda a dicembre. Nonostante varie ospitate nel pomeriggio e in prima serata per annunciarne il debutto, però, alla fine lo show sulle drag queen è stato posticipato.

Si era parlato di uno slittamento di due mesi per andare in onda a febbraio, subito dopo il Festival di Sanremo, ma la verità è un’altra: andrà in onda a maggio. A riportarlo una nota dell’ANSA:

“In riferimento alla messa in onda del programma “Non sono una Signora”, previsto inizialmente in onda in prima serata su Rai 2 a dicembre 2022, la direzione Intrattenimento Prime Time comunica che il periodo di programmazione per la prima serata condotta da Alba Parietti è previsto a maggio 2023 per 5 puntate. Adattamento italiano del format Make Up Your Mind, prodotto in collaborazione con Fremantle – vedrà protagonisti, in ciascuna puntata, 5 celebrità del mondo dello spettacolo resi irriconoscibili da un team di esperti in make up e styling, i concorrenti si metteranno in gioco e si sfideranno, per una sera, nei panni di splendide Drag Queen. La Drag vincitrice di ogni puntata verrà premiata, ma la sua identità resterà misteriosa e andrà, direttamente, alla spettacolare finale dove Alba Parietti incoronerà la vincitrice della prima edizione di Non sono una Signora; mentre alle altre non resterà che svelarsi e raccontare al pubblico il proprio percorso di trasformazione”.

Alba Parietti è tranquilla a riguardo

Lontano da Drag Race Italia (su Real Time sarà trasmesso fino a fine febbraio) e soprattutto lontano da Il Cantante Mascherato (che chiuderà i propri battenti proprio a fine aprile). Chi ha deciso di posticipare Non Sono Una Signora vuole quindi restare alla larga da altri show che hanno come protagoniste maschere e drag queen.

Nel dubbio, Alba sui social è rilassata e per niente preoccupata dello slittamento. Ha anche risposto così al commento “sembri una transessuale”: