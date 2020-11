Al Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha deciso di non squalificare Francesco Oppini per le frasi dette su Dayane Mello e Flavia Vento (suscitando una brutta reazione di Salvo Veneziano); eppure sua madre Alba Parietti – contattata dalla produzione prima di prendere la decisione finale sul destino del gieffino – aveva votato per la squalifica.

“Quello che posso dire è che oggi ho detto alla produzione e Mediaset che ero per la squalifica, tuttavia è stata data a Francesco una seconda possibilità, che lui stesso non credeva di meritare. Ha sbagliato, avrebbe accettato la squalifica a testa bassa, umiliato giustamente perché si è reso conto delle stupidamente gravi cose che aveva detto con sciocca leggerezza, uno scherzo di cattivo gusto. Tuttavia la produzione ha deciso di non eliminarlo”.

La decisione di non squalificare Oppini è stata ponderata dopo aver studiato il rapporto fra lui e la sua fidanzata.

“Avremmo potuto squalificarti, Francesco” – ha fatto sentire Alfonso Signorini – “Abbiamo infatti preso in seria considerazione la squalifica, se il Grande Fratello ha deciso di non arrivare a questo estremo è perché hai dimostrato di avere un grande rispetto verso la tua fidanzata. Ci fa pensare, quindi, che la tua posizione verso le donne non è così orribile come è sembrato in quelle frasi”.

Una decisione che crea un precedente e che non trova d’accordo la Parietti.

