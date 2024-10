Alba Parietti difende Bruganelli contro Lucarelli: “Lei nemmeno la nomino”

Nell’ultima puntata di “Domenica In,” Mara Venier ha dedicato un segmento a “Ballando con le Stelle,” coinvolgendo in studio Alba Parietti, Rossella Erra e Guillermo Mariotto per discutere delle recenti vicende dello show condotto da Milly Carlucci. Un momento significativo è stato quando si è parlato della performance di Sonia Bruganelli e delle controversie con la giuria. Alba Parietti ha preso la parola, mostrando sostegno per Sonia e criticando un commento ricevuto da una delle giudici, senza però nominare Selvaggia Lucarelli.

Parietti ha sottolineato che, pur essendo spesso criticata, Lucarelli potrebbe sentirsi particolarmente attaccata. Ha inoltre contestato il commento inappropriato rivolto a Sonia, evidenziando che le critiche dovrebbero focalizzarsi sulle esibizioni e non su aspetto fisico o personalità. Ha affermato che definire Sonia “piccola” è fuori luogo e non pertinente al contesto, ritenendo che l’approccio di Lucarelli fosse prevenuto. Parietti ha evidenziato la difficoltà sia fisica che psicologica del ballo, menzionando che il charleston è una delle danze più impegnative da eseguire.

Il termine “piccola,” secondo Lucarelli, si riferiva a come la personalità di Sonia possa sembrare ridimensionata sulla pista da ballo, ma Parietti ha difeso l’importanza di giudicare le performance senza scendere a commenti personali. La showgirl ha accennato al passato conflitto tra loro, che risale all’edizione 2017 di “Ballando con le Stelle,” durante la quale ci sono stati diversi scontri tra lei e Lucarelli, culminati in critiche via social e, infine, in un procedimento legale.

Nel 2022, un giudice ha assolto entrambe le parti dalle accuse di diffamazione in seguito a querelle reciproche, stabilendo che “il fatto non sussiste.” Questo storico di conflitto spiega perché Parietti abbia scelto di non nominare Lucarelli, evitando ulteriori polemiche. La discussione ha messo in luce non solo le dinamiche della competizione di ballo, ma anche le complesse relazioni tra i partecipanti, amplificando l’attenzione sugli aspetti di confronto e giudizio che caratterizzano il programma.