Alba Parietti nel 2017 è stata querelata per diffamazione da Selvaggia Lucarelli che si era risentita di alcune frasi pronunciate dalla showgirl durante le loro liti avvenute a Ballando con le Stelle.

“In 35 anni di carriera non mi era mai accaduto di prendermi offese personali per 10 puntate e poi avere dalla persona in questione anche una richiesta danni“, ha scritto Alba Parietti all’epoca dei fatti. Oggi, a distanza di quattro anni, il giudice ha dato la sua sentenza definitiva: assoluzione.

Stando a quanto ha riportato l’avvocato di Alba Parietti, infatti, sarebbe stata riconosciuta da parte del giudice la correttezza del comportamento della sua assistita “che durante quel periodo si è risentita per continui attacchi. Oggi per lei si chiude, dal punto di vista penale, una vicenda che l’ha molto preoccupata“.

Ma la storia non è finita qua, perché all’epoca – in risposta alla querela – anche la Parietti aveva denunciato la Lucarelli chiedendo a sua volta un risarcimento. Il giudice però ha chiuso anche questa pratica con l’assoluzione. Ballando con le Stelle nel bene o nel male ci ha sempre regalato delle chicche di trash.

Alba Parietti, la sua reazione dopo la decisione del giudice