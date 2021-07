Ormai è evidente che tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini ci sia della maretta. Ieri il vincitore del Grande Fratello Vip ha pubblicato delle shade chiare dal suo profilo Twitter. Tutti aspettavamo l’intervento di Alba Parietti e dopo un giorno di silenzio è arrivato. Alba nelle ultime 24 ore mentre cercava di non dire nulla…



“Infierire contro le debolezze sugli errori altrui e contro le persone che si sono amate significa tradire se stessi. Significa fallire come esseri umani. Le parole feriscono per come le usi, nel contesto in cui le usi. Non hanno sempre lo stesso significato. Possono essere di cattivo gusto, ma non per forza dette con l’intento di ferire. Ma usare le debolezze, le confidenze o gli scivoloni di un amico per distruggerlo, per affermare se stessi, è un’offesa irrimediabile verso se stessi. Tradire o attaccare un amico significa non aver mai creduto nel sentimento più profondo che l’amicizia comporta. Cioè il sostegno reciproco”.