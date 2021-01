Alba Parietti nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip è entrata in modalità “sono dai carabinieri ti sto querelando” quando Maria Teresa Ruta, su richiesta di Alfonso Signorini, ha raccontato di un suo vecchio incontro galante con Alain Delon.

Il fatto risalirebbe al 1991 durante l’evento di Miss Italia.

“Quando sono uscita con Alain Delon ho indossato un abito leopardato. Com’è andata con lui? E’ un racconto un po’.. Diciamo che era il presidente a Miss Italia, io ero lì per lavoro, ero in giuria, e lui mi voleva al suo fianco. Il suo manager mi disse che dopo ci sarebbe stata una cena e che Alain mi voleva con lui, così ero andata in camera a cambiarmi. Quando sono riscesa ho trovato una mia collega che si era seduta accanto a lui”.