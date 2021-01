”Immagino come sia complicato per un avvocato gestire una persona che, con dei problemi così seri con i quali confrontarsi, passa le giornate su Instagram a sputtanare chiunque dia giudizi, dica a raffica fesserie, si comporti come se come se invece di cronaca nera si trattasse di gossip. Io non intendo rispondere a Leali, risponderanno i miei avvocati con una querela per diffamazione, una diffida ”. Alba Parietti furiosa su Instagram annuncia che querelerà per diffamazione Daniele Leali, il vocalist e dj milanese, considerato il ‘braccio destro’ di Alberto Genovese indagato dalla Procura di Milano per detenzione di droga ai fini di spaccio.

