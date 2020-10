Tutto si può dire ad Alba Parietti tranne che sia una madre che non difende con le unghie il suo cucciolo. Ieri la conduttrice se l’è presa con i concorrenti del GF Vip che accusano Oppini di essere uno stratega (in questo caso intendo realmente stratega) e ieri sera invece si è scagliata contro Antonella Elia.

L’opinionista del reality dopo aver visto dei video in cui Francesco faceva dei ragionamenti di strategia, ha detto: “Sei un calcolatore, pianifichi tutto, ma non sei furbo perché ti fai beccare. Lasciami dire che sei anche un viscido“. Lo scivolone non è passato inosservato alla Parietti, che su Instagram è sbottata.

“Ci sono limiti alle offese. Chi non conosce il significato di ciò che dice non può dare opinioni. Viscido significa schifoso. Il commento di Antonella Elia, a mio avviso, era schifoso e totalmente fuori luogo. Che orrore.

Etimologicamente viscido significa schifoso un verme ecc .

La “signora “ Elia forse non conosce il significato di ciò che dice , ma io si.

Sono fiera dell’educazione e del controllo di Francesco, ma se questo gioco permette anche le offese così violente e volgari da parte degli opinionisti spero che mio figlio torni alla sua vita vera , fatta di persona che lo conoscono e lo apprezzano per la persona per bene e leale che è .

La dignità non ha prezzo e questi aggettivi sono inaccettabili, detto da un’opinionista a una persona che non ha offeso nessuno, perché insegnano odio, stupidità e violenza verbale alla quale un signore come Francesco non può e non deve rispondere @grandefratello_vip_tv @_grandefratello_vip5 @grandefratellotv @alfosignorini forse armare una persona ignorante alle volte può fare del male a chi non lo merita affatto. Sono molto amareggiata”.