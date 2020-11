Francesco Oppini ieri notte ha detto delle frasi davvero infelici contro una donna e poche ore dopo anche Alba Parietti ha commentato la vicenda su Instagram. La conduttrice non ha giustificato il figlio e senza provare a difenderlo ha detto chiaramente che il gieffino deve chiedere scusa e non usare più questo linguaggio da ‘misogino cafone’.

“Ragazzi tagliamo corto, se Francesco ha fatto realmente battute da bulletto da bar sport, sulle donne , (venute male) e ha offeso 2 signore per il gusto della battuta, non importa quale fosse il contesto o da dove sono scaturite, il momento, il tono ecc perché sono frasi infelicissime che non si dicono e offendono le donne in generale e toccano temi su cui non si deve affatto scherzare. Mai ! – ha continuato Alba Parietti – Deve chiedere scusa. Io non mi dissocio da Oppini io mi amareggio però moltissimo con Francesco, sono battute certo, sotto stress di chi viene disperso 24 ore su 24 , di sicuro non dette con cattiveria , o dolo ma venute malissimo.

Senza tante giustificazioni che c’è ne siano o no e’ totalmente irrilevante. Non intendo difenderlo o giustificarlo nemmeno un po’. Si deve solo sempre chiedere umilmente scusa se si offende la sensibilità e una categoria di persone, soprattutto in tempi come questi. Rispetto è la prima regola di educazione. Siete esempi per chi vi guarda caro Francesco.

Non sono parole con cui ridere o giocare, non sono frasi appropriate a battute con gli amici, se si vuole fare gli spiritosi. Se no si è dei bulli e misogini cafoni .

Non aggiungo altro”.