Dopo aver confessato di essere innamorato di Francesco Oppini, Tommaso Zorzi si è detto preoccupato per la reazione di Alba Parietti: “Poi pensa sua madre. Quella c’ha la tastiera facile. Capisci?“.

In realtà la conduttrice dopo l’incontro del figlio con il gieffino ha scritto un bel post sul suo profilo Instagram. Alba Parietti si è detta felice se questa bella amicizia ha dato uno schiaffo all”ignoranza e l’omofobia, ma ha aggiunto che si tratta di normalità, di un legame sincero tra due persone che si vogliono bene.

“Qualcuno mi ha detto che questa storia di grande amicizia è un importante esempio perché è uno schiaffo in faccia a pregiudizi e omofobia. Per me l’amicizia tra due persone intensa e così profonda senza limiti di orientamento sessuale, colore, nazionalità, forma , religione è semplicemente normalità. La normalità con cui si accettano le differenze come una logica conseguenza dell’evoluzione propria e del mondo che deve cambiare e regalarsi nuove opportunità. Se la grande amicizia tra Tommy e Francesco ha abbattuto qualche muro di stupidità, mi fa piacere. Ma la vera bellezza sta negli occhi di chi guarda le cose per come sono. Un amore un sentimento è sempre degno di grande tatto e rispetto perché si tratta di persone . La forza che ha il coraggio e la verità”.