Alba Parietti commenta (a modo suo) gli ascolti di Non Sono Una Signora e sbotta contro gli haters

La prima puntata di Non Sono Una Signora ha totalizzato 987.000 telespettatori pari al 6,6% di share. Ascolti effettivamente superiori alla media di rete che Alba Parietti ha commentato così su Instagram:

“Non Sono Una Signora. Sentiment sui social dove è stato un grande successo super positivi. 4,4 milioni di contatti unici nonostante una durata inferiore alla media di uno show di prima serata. Ottimi risultati d’ascolto superando la media di rete da inizio anno nello stesso slot di messa in onda ,nonostante un totale ascolto estivo nettamente più basso secondi intendenza su Twitter”.

Il programma è piaciuto a molti, ma tanti altri lo hanno criticato e il post Instagram pubblicato da Alba Parietti è stato preso di mira da odiatori e commentatori inaciditi che l’hanno presa in giro per gli ascolti giudicati troppo bassi. “Ignori che è sopra la media di rete?” – ha risposto a uno dei tanti commenti la conduttrice – “E per Rai2 è un ottimo risultato, mi spiace deluderti“.

A chi le ha scritto provocatoriamente: “Se fosse stato un successo non avresti impiegato così tanto tempo per far uscire i dati“, Alba Parietti ha risposto: “Fai parte del 10% degli odiatori seriali che non si danno pace“. Ha invece dato della “povera pazza” a chi le ha detto che il programma è “orrendo” e che i dati sono da “televideo pagina 533“.

Ovviamente il successo del programma non si stabilisce dal kick-off che indubbiamente attira un altissimo numero di persone fra curiosi e passaparola; ma si giudicherà al termine con la media di share e l’andamento dei telespettatori.

Lo show sulle drag queen di Rai2 non è partito male, ma riuscirà a non crollare nel corso delle settimane? Staremo a vedere e lipgloss incrociati.

Ascolti | Non Sono Una Signora

1^ puntata: 987.000 telespettatori, 6,6% di share