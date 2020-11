Perché Alba Parietti va spesso ospite da Barbara d’Urso nonostante in passato abbia definito i suoi programmi “spazzatura”? A rispondere alla domanda diretta posta da un fan è stata proprio lei su Instagram:

“Tre ville. Una ad Ibiza, una a Courmayer e una a Bali. Ti basta questo?”.

Una risposta-battuta che probabilmente è stata fraintesa da qualcuno, dato che Alba Parietti è stata costretta a tornare sull’argomento.

“Io ho il massimo rispetto di Canale 5, di Barbara d’Urso e vado con piacere ogni domenica a Live. Alla centesima insinuazione malevola dove mi si dice che vado a da lei per soldi, (cosa che fanno tutti in qualsiasi trasmissione perché è il nostro lavoro, non un passatempo) per esibizionismo e cattiverie simili e volgari, sul mio lavoro, mi sono permessa di rispondere con una battuta priva di cattiveria e fondamento. Per il gusto del gioco…Una battuta di spirito ovviamente”.

Alba Parietti: “Non ho una villa a Bali e ad Ibiza ho un piccolo appartamento!”

Alba ha poi sottolineato come ad Ibiza e Courmayer abbia solo “piccoli appartamenti” e che a Bali non ha niente.

“Non ho mai avuto nessuna villa a Bali, non ho ville ma piccoli appartanti a Ibiza e Courmayer, avrei potuto dire “devo mantenere 3 amanti”, per gioco, mi sembrava evidente fosse un modo per sdrammatizzare e come sempre il sito, il solito, ha pensato bene di metterci veleno e mistificare”.

CHI SARÀ IL SOLITO SITO? Una cosa è certa, lo screen pubblicato da Alba Nazionale è di TPI (sito di cui Selvaggia Lucarelli è responsabile per gli articoli di cronaca e spettacolo).



“Io sono onorata di lavorare in un momento così duro e difficile per il paese con Mediaset e ho il massimo rispetto dell’amica e collega Barbara d’Urso. Trovo questi continui attacchi e mistificazioni davvero pretestuosi e cattivi. Hanno solo la volontà di mistificare e danneggiare. Era una battuta, venuta bene o male, ma evidentemente una battuta. Non possiedo ville in questi posti e se qualcuno ha interpretato quella che era in modo evidente una battuta me ne scuso. Grazie”.

