Ormai il momento che più attendo di ogni puntata di Tale e Quale Show è quello delle esibizioni di Alba Parietti. Non tanto per le sue performance, ma per i giudizi di Cristiano Malgioglio. Dopo aver vestito i panni di Patty Pravo, Damiano dei Maneskin e Guesch Patti, ieri sera la conduttrice ha imitato Amanda Lear cantando Tomorrow. Ovviamente Malgy non ha apprezzato il risultato e ha stroncato la concorrente per l’ennesima volta.

“Sono al telefono con Amanda Lear, la quale ha appena ascoltato la versione di Tomorrow di Alba Parietti e si è sentita male. Le è venuta la febbre a 40 e sta cercando un autoambulanza. Una cosa molto importante, questa canzone è una canzone molto ironica. Qui Amanda mette tutta l’ironia e tutta l’ambiguità. Tu amore mio sembra stessi cantando non so, la Traviata. Eri disperata forse. Però ti dico sempre la verità sai?! Sei vestita da tigre e ti dovrei chiudere. E poi come mai tutti si truccano per sembrare un personaggio e tu hai sempre il viso di Alba Parietti? Questo io mi domando sempre”.

Malgioglio è sempre una garanzia, grazie Carlo!

Loretta Goggi invece ha fatto i complimenti alla Parietti: “Amanda ovviamente è due o tre toni sotto, quindi non era facile rifare la voce simile. Però per me sei stata brava. Quando io faccio i miei commenti ho sempre un grande rispetto per i professionisti che si esibiscono. So che fanno una cosa che non fanno di solito nella loro vita. Mi dicono che sono buonista, ma è perché riconosco a voi concorrenti la vostra voglia di fare e di dare tutto“.

Alba Parietti: il video dell’esibizione di Tomorrow.

Sto morendo dalle risate per l’Amanda Lear di Alba Parietti#TaleEQualeShow pic.twitter.com/ESRWJm8ctM — Cinguetterai (@Cinguetterai) October 22, 2021