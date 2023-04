Alba, la capa Donnalisa si è fatta un tatuaggio dedicato ad Antonella Fiordelisi

Mai come quest’anno i fandom dei concorrenti del GF Vip si sono dati battaglia sui social e al televoto. Insieme agli Oriele, gli Incorvassi e i Nikiters, si sono distinti anche i Donnalisi. E tra le ‘Donnalise’ c’è sicuramente un personaggio che è spiccato su tutti e che è anche intervenuto in più di una puntata del reality, Alba!

La capo ship il mese scorso in diretta ha dimostrato le sue doti da vera poetessa ermetica declamando delle composizioni dall’altissimo valore artistico: “Allora, io vi amo dal 19 settembre, quindi… raga io per voi vi dico tutto. Sto male quando litigate, veramente. Sto male. Tremo. Vi amo. Fino alla fine Donnalisi. Vi amo! Non esiste futuro dove non ci ritroveremo. Ricordatelo sempre, ricorda. L’hai detto tu Edo, l’hai detto tu Edo, l’hai detto tu Edo!“. E ancora: “Loro sono Edo e Anto, ma anche… Caccolone e Sbavetta. Unitevi. Siete forti insieme. Siete bellissimi. Siete l’amore vero. Andate sempre avanti uniti dovete stare insieme“.

Giorgia Soleri scansate, la nuova Alda Merini è qui!

Alba, non solo poetessa, adesso grande esponente della performance art.

Dopo essere stata incoronata ‘nuova Alda Merini’, Alba ha dimostrato tutta la sua versatilità nel campo dell’arte dandosi alla ‘performance art’. La sua nuova esibizione è degna di quella che sarà certamente riconosciuta come una vera erede di Marina Abramović. La capa Donnalisa ieri ha fatto un tatuaggio dedicato ad Antonella Fiordelisi (si tratta di ‘Nellina’ scritto sul lato del piede destro) ed ha pubblicato il risultato sul suo profilo Twitter: “Questo è per te Nellina, che sei speciale“. L’ex gieffina ha apprezzato l’omaggio ed ha ricondiviso il video in una sua storia Instagram, commentando il gesto affettuoso: “Tu sei pazza“. Che dire se non: arte, maestria, sapienza, sacrificio, professionalità.

Ma scherzi a parte, questa ragazza mi fa proprio simpatia.