La suggestiva location del Salone d’Onore del Coni ha tenuto a battesimo il Mondiale Femminile e Seniores della specialità Volo, in programma dal 12 al 16 ottobre 2021 al PalaRavizza di Alassio. Per la terza volta il campionato del Mondo femminile, giunto all’undicesima edizione, si disputa in Italia dopo le esperienze di Saluzzo (CN) nel 2002 e Bevagna (PG) nel 2009. Otto i titoli in palio: cinque prove per il settore femminile (Individuale, Tiro di Precisione, Tiro Progressivo, Coppia e Staffetta), la novità della Coppia Mista e due prove riservate agli uomini, ovvero l’Individuale e la Coppia.

Le nazionali al via saranno: Algeria, Argentina, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Cile, Croazia, Egitto, Estonia, Francia, Germania, Giappone, Italia, Libano, Lussemburgo, Marocco, Monaco, Montenegro, Nigeria, Olanda, Pakistan, Russia (i cui atleti gareggeranno sotto la sigla di Team Fib per via della sanzione comminata dal Cio), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sudan, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ungheria.

A presenziare la conferenza stampa, il presidente del Coni, Giovanni Malagò; il presidente della Fib, Marco Giunio De Sanctis; il presidente del Colba, Carlo Bresciano; i segretari generali di Coni e Fib, Carlo Mornati e Riccardo Milana. Presenti anche il vice-presidente vicario della Fib, Moreno Rosati (capodelegazione della missione azzurra); il consigliere federale Vincenzo Santucci; il presidente della Fib Lazio, Flavio Stani; il vice-sindaco di Alassio, Angelo Galtieri; il delegato allo sport della Regione Lazio, Roberto Tavani; la campionessa del Mondo in carica Individuale, Caterina Venturini.

“Il Coni sovrintende 387 discipline sportive – ha affermato Giovanni Malagò – Un mondo, il nostro, in continua evoluzione, poiché all’orizzonte si affacciano sempre nuove discipline, che col tempo e col lavoro possono entrare nel novero di quelle riconosciute dal Cio e, dunque, dal Coni. A seguito dell’onda degli Europei e grazie alle Olimpiadi e Paralimpiadi, dopo l’estate, si è allargato l’interesse verso diversi sport – ha proseguito Malagò – Le continue vittorie azzurre, infatti, suscitano l’interesse e la curiosità degli organi di informazione e delle persone”.

“Le bocce, di diritto, fanno parte di tutto questo variegato sistema per numeri, storia, tradizione e risultati sportivi. Un campionato del Mondo porta dietro di sé un sistema di comunicazione che, spesso, genera l’effetto emulazione per la crescita di quella specifica disciplina”, ha sottolineato Malagò.

“Lo sport delle bocce annovera un futuro roseo, grazie al dinamismo della Fib e alla mentalità imprenditoriale di gestire i grandi eventi”, ha concluso Malagò.

“Rappresentiamo un grande movimento sportivo – ha esordito in maniera orgogliosa il presidente della Fib, Marco Giunio De Sanctis – La nostra disciplina condensa valori sociali, agonistici e tradizione. Il Volo è spettacolare, ma la nostra Federazione ricomprende tante altre specialità, tutte inserite nel nuovo Statuto federale, che permettono a chiunque di poter praticare la disciplina boccistica. Penso al Beach Bocce, che ha grandi potenzialità di sviluppo, ma anche al Lawn Bowl. Al vertice c’è l’attività di Alto livello, praticata da atleti che si allenano quotidianamente per raggiungere i massimi risultati. A livello internazionale il nostro movimento è da rifondare – ha ammesso De Sanctis – perché manca un organismo unitario. Uno dei motivi che ci ha impedito di entrar a far parte del programma dei Giochi Olimpici, ma puntiamo ad accedere almeno, a breve, ai Giochi Europei”.

“Per Alassio è un onore ospitare il Mondiale e farlo dinanzi al Principe Alberto II di Monaco, presente per l’assegnazione ai vincitori delle Coppie della Coppa Principe di Monaco, che si attribuisce agli iridati di questa specialità dal 1975, trofeo che già dal 1954 e per diciassette edizioni è stato protagonista di una importante kermesse boccistica del Volo a livello internazionale”, il commento di Carlo Bresciano, presidente del Colba (Comitato Organizzatore Locale Bocce Alassio). Presenti al Salone d’Onore del CONI, oltre agli atleti Lorenzo Fedele, Manuela Bagaloni e Francesco Ceccarelli (quest’ultimo atleta della Boccia Paralimpica), gli studenti del Polo Tecnologico ‘Valadier’, accompagnati dalla professoressa Natalia Barbato, con cui la Fib porta avanti un progetto scolastico sulle bocce, applicate alla Fisica, oltreché all’attività sportiva.

Alla fine della conferenza stampa la Federbocce ha consegnato ai protagonisti della mattinata alcuni cadeau ricordo dello sponsor Campo Marzio, azienda presente con Maria Elena Frusciante, Responsabile Relazioni Esterne.

Gli otto convocati azzurri sono Valentina Basei, Francesca Carlini, Marika Depetris, Serena Traversa e Caterina Venturini (campionessa iridata uscente nell’Individuale e selezionata quale testimonial dell’evento), Luigi Grattapaglia, Matteo Mana (grande protagonista del Mondiale Under 23 di due anni fa ad Alassio) e Simone Nari. Lo staff è completato dal capo delegazione Moreno Rosati, dai tecnici Enrico Birolo, Carlo Pastre e Piero Amerio, dal preparatore atletico Dario Campana e dal fisioterapista Mario Castello.

Le finali si disputeranno durante la giornata di sabato 16 ottobre 2021 e dalle 16 alle 18 è prevista la diretta di Raisport; mentre, l’intera manifestazione sarà trasmessa in diretta streaming. Il Mondiale di Alassio non sarà soltanto una kermesse sportiva, in quanto il Comitato Organizzatore ha previsto anche due convegni sullo sport femminile “Lo sport: un mare di donne” e “Allenare. un’arte anche femminile”, tema quest’ultimo che sarà protagonista anche di alcuni filmati che saranno proiettati durante la cerimonia inaugurale, nel corso della quale sarà consegnato un riconoscimento a due società bocciofile che hanno tagliato il traguardo dei 100 anni: l’emiliana Bocciofila Centese di Cento (FE) e la ligure Bocciofila Savonese di Savona. Nel corso dell’evento iridato la Federazione Italiana Bocce ha previsto, ad Alassio, anche lo svolgimento del Consiglio Federale e della Consulta dei Presidenti dei Comitati regionali. Il Mondiale è organizzato dalla Federazione Italiana Bocce e dal Colba), sotto l’egida della Federazione Internazionale. Oltre alla Fib, gli altri enti promotori e sostenitori sono Regione Liguria, Comune di Alassio e Camera di Commercio delle Riviere di Liguria. La manifestazione si avvale anche del patrocinio di Coni e Cip, della Federazione Europea Bocce e della Provincia di Savona. Quale tappa di avvicinamento del Mondiale, nelle giornate di sabato 9 e domenica 10, la 68^ edizione della Targa d’Oro, storica competizione della specialità Volo, a carattere internazionale, kermesse alla quale partecipano 153 formazioni (composte da 4 giocatori), cui si aggiungono la Targa Rosa (32 coppie) e la targa junior under 15 (16 coppie).