ALANIS MORISSETTE: Concerti Imperdibili a Lucca e Roma [Dettagli & Biglietti]

Nuove date in Italia per Alanis Morissette, in seguito al grande successo del suo concerto a Codroipo (UD) il 22 giugno 2025. La cantante ha annunciato due nuovi concerti: il 23 luglio al Lucca Summer Festival e il 24 luglio a Roma, presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Cavea. Dopo aver rivelato una serie di spettacoli nel Regno Unito, in Europa e in Sud America nel 2025, Alanis ha aggiunto ulteriori date in Francia, Ungheria e Italia.

Questo tour la porterà a esibirsi in diverse nazioni, seguendo il successo travolgente del “Triple Moon Tour”, che ha registrato oltre mezzo milione di biglietti venduti e concerti tutti sold-out in Nord America la scorsa estate. L’artista canadese, che ha segnato un’intera generazione con il suo stile unico e i suoi brani senza tempo, offrirà uno spettacolo che celebra i 30 anni dall’uscita di “Jagged Little Pill” nonché l’evoluzione musicale e personale di Alanis. Negli anni, ha continuato a sperimentare e reinventarsi, mantenendo sempre fede alla sua poetica autentica e viscerale.

Le informazioni relative ai concerti sono le seguenti: il 22 giugno 2025 si terrà lo spettacolo a Codroipo (Ud) presso Villa Manin; il 23 luglio si esibirà a Lucca durante il Lucca Summer Festival; e il 24 luglio si esibirà a Roma all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Cavea. La vendita generale dei biglietti aprirà alle ore 09:00 di venerdì 15 novembre. I biglietti saranno disponibili per l’acquisto su Ticketmaster e Ticketone.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web ufficiale di Alanis Morissette all’indirizzo https://alanis.com. Inoltre, l’artista è attiva sui social media, Instagram e Facebook, dove i fan possono seguire aggiornamenti e novità riguardo il suo tour e la sua carriera. Con la sua musica e il suo messaggio potente, Alanis Morissette continua a ispirare e a toccare i cuori di molti, confermando il suo status di icona della musica.