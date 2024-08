Alan Palmieri deluso per l’esclusione a Battiti Live, poi su Blasi e Gregoraci

Dopo Elisabetta Gregoraci adesso anche Alan Palmieri ha detto la sua sulla sostituzione a Battiti Live. Quest’anno infatti al posto della coppia che per anni ha condotto lo show musicale di Radio Norba sono arrivati Alvin e Ilary Blasi. Palmieri al settimanale Mio ha ammesso che in un primo momento questa esclusione gli ha fatto male e che all’inizio vedere Ilary e Alvin sul palco gli ha provocato un senso di estraneazione.

“Io stesso sto ancora elaborando il senso di dissociazione ed estraneità che ho provato guardando sul palco Alvin e Ilary.Se la sostituzione mi ha fatto male? In un primo momento. Ma tendo a prepararmi psicologicamente per tempo alle cose che devo affrontare in modo da arrivarci con una certa consapevolezza. Io come la d’Urso? No, nel senso che la mia storia è diversa rispetto a quella di Barbara d’Urso e degli altri colleghi della tv. Finora ho sempre lavorato con l’azienda da manager, da dipendente interno, ed è attraverso questo meccanismo che sono arrivato a lavorare a Battiti”.

In un’altra intervista rilasciata a Mow Mag, Alan ha sottolineato che Ilary Blasi arriva da un mondo lontano da quello della musica e che lei è stata molto umile, poi ha aggiunto che in fase di montaggio alcune cose potrebbero essere state tagliate (e in effetti questo è successo davvero).

“Per me è stata come una sberla. […] Ilary per me ha fatto bene, lei viene dai reality e non dal mondo della musica. Lei lo sa e infatti ha preso questa nuova avventura con tanta umiltà. Poi con il montaggio taglieranno le parti che riterranno di dover tagliare. Però, ecco, l’ho trovata comunque simpatica, fresca e leggera. Nel complesso, non ho particolari critiche da muoverle.

Se la Gregoraci studiava un copione? Elisabetta è una grande professionista e studia molto prima di salire sul palco. Non so, perché non ero con lei, quanto abbia ‘studiato’ Ilary. Ma, ripeto, ha un suo stile, lo stesso che già aveva mostrato quando è stata alla guida di vari reality Mediaset. E funziona. […] Se davanti a una birra risponderei allo stesso modo? Dipende. Questa birra la dobbiamo ancora iniziare o l’abbiamo già finita (ride, ndr)”.