Alan Palmieri, cosa pensa di Ilary Blasi. “Io via da Battiti Live? Una sberla”

“Ho condotto Battiti Live dal 2007, ossia da ancora prima che andasse in onda su Mediaset“, ha esordito Alan Palmieri fra le pagine di MowMag, “Non posso negare che fossi molto legato a questo ruolo“. L’ex conduttore di Battiti Live, che quest’anno ha curato semplicemente la direzione artistica della kermessa, ha poi aggiunto:

“Quando l’ho saputo [che non avrei più condotto Battiti Live, ndr], me lo aspettavo. Era già nell’aria. Con il passaggio da Italia 1 a Canale 5, Mediaset voleva un volto di rete forte. E posso benissimo comprendere questa esigenza. Certo, per me è stata una sberla. Ma una sberla che mi ha fatto bene, in un certo senso, col tempo. Non posso dirti di essermi trovato male nel ruolo di direttore artistico o di aver avuto la sensazione di averci perso qualcosa. Nella vita, capitano tanti ‘anni zero’, questo è stato uno dei miei. Ma ciò non significa che sia triste o arrabbiato, assolutamente. È sempre arricchente cambiare prospettiva, trovare nuovi equilibri”.