“È inaccettabile che l’Italia metta in dubbio la capacità delle autorità tedesche e spagnole di giudicare la sicurezza a bordo dell’Alan Kurdi. E’ assurdo. I fermi delle navi di soccorso tedesche hanno motivi puramente ​​politici”. A dirlo il presidente di Sea-Eye, Gordon Isler, all’indomani del fermo amministrativo da parte della Guardia costiera italiana della nave Alan Kurdi, che si trova nel porto di Olbia. “E’ già la seconda volta quest’anno”, afferma la Ong, in una nota, ricordando che le autorità spagnole e tedesche avevano precedentemente certificato che la nave della Sea-Eye fosse pronta per le operazioni di soccorso dopo essere stata per diverse settimane in cantiere. Il fermo, secondo l’organizzazione, mette a rischio le altre missioni previste quest’anno. La Sea-Eye intende presentare ricorso immediato contro quella che chiama ‘detenzione’.

Fonte