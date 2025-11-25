13.5 C
Alan Clark a Milano

Da stranotizie
Giovedì 27 novembre arriva in concerto al club Q-Hub di via Mecenate 76B/31 a Milano lo storico pianista e tasterista dei Dire Straits Alan Clark. Alan Clark è un pianista classico che ha suonato il pianoforte classico in un ambito rock’n’roll e ha collaborato con molti artisti che hanno fatto la storia del rock, tra cui i Dire Straits, Eric Clapton, Tina Turner, Bob Dylan, Bee Gees e Rod Stewart.

Nel suo ultimo album “Backstory”, Alan Clark ripercorre le tracce degli ultimi quaranta anni, rivisitando i pezzi principali a cui ha preso parte e ricreandoli per solo pianoforte. Il concerto al Q-Hub sarà dedicato alle più belle canzoni degli ultimi 50 anni della musica rock.

Le porte del Q-Hub aprono alle ore 20.00 e in apertura, alle ore 21.00, c’è il duo “I Radiohead da Camera” (pianoforte e theremin). I biglietti per il concerto costano 30 euro.

