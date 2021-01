Alain Delon è stato un protagonista involontario dell’ultima puntata del GF Vip 5. Maria Teresa Ruta ha dichiarato di aver passato una piacevole serata con l’attore, scatenando una catfight con Alba Parietti (che sostiene che il divo sia svenuto a causa sua). Ieri a Pomeriggio 5 la moglie dell’ex marito della Parietti ha lanciato un rumor secondo il quale il protagonista di Faccia D’Angelo potrebbe essere bisessuale.

Ada Alberti ha rivelato di aver incontrato Delon in un ristorante di Parigi e secondo la sua versione l’uomo aveva attenzioni particolari per un bellissimo biondo: “Vi devo raccontare una cosa. Io ho incontrato Alain Delon in un locale sugli Champs-Élysées a Parigi. Ero lì che lo guardavo e mi dicevo quanto era bello. Eppure lui non aveva che attenzioni per un giovane fanciullo fantastico. Sì è così.Perché gay o etero? Si può essere bisessuali. L’amore è amore. Era con questo giovane ragazzo biondino, molto carino. Aveva occhi davvero solo per lui“.

Barbara d’Urso ha scherzato sulla notizia bislacca: “Fermi tutti. No ragazzi, anche Alain Delon? Io amo ed esco solo con amici gay, però lasciatemene uno nell’immaginario etero. Un etero me lo lasciate? Quindi Alain Delon è bisessuale? Ada l’ha letto nel suo quadro astrale per caso?“.

Avrei voluto chiudere questo articolo parlando dell’immensa bellezza di quest’uomo, ma purtroppo facendo qualche ricerca mi sono imbattuto in alcune sue dichiarazioni che mi hanno fatto venire la pelle d’oca. Nel 2013 l’attore ospite del programma di France 5 ‘C à vous’ ha dichiarato che l’omosessualità è contro natura. L’artista si era anche schierato contro alla legge voluta da François Hollande che ha esteso alle coppie omosessuali il diritto al matrimonio e all’adozione di bambini.

“L’omosessualità è contro natura. Mi dispiace dirlo – ha dichiarato l’attore rispondendo alla conduttrice Anne Sophie Lapix – ma non esistono più differenze, non c’è più rispetto. Non ho niente contro i gay che si mettono insieme, ma noi uomini siamo fatti per amare le donne. Ora mi diranno che devo adattarmi a vivere nel mio tempo. Ma vivo male in quest’epoca che banalizza ciò che è contro natura”.

Insomma, che sia bisessuale lo dice Ada e noi non possiamo saperlo, adesso però sappiamo che è omofobo (o almeno fino al 2013 lo è stato).

Ada Alberti e lo scoop su Alain Delon, il filmato di Pomeriggio Cinque.