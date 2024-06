al via un trattamento indolore per i diabetici  

Con l’aumento costante dei casi di diabete a livello globale, la ricerca di nuovi metodi, più efficaci e meno invasivi delle iniezioni di insulina, per la gestione della malattia diventa sempre più urgente. Un team della University of British Columbia (UBC) ha formulato delle gocce di insulina sublinguali, così da evitare le iniezioni quotidiane

Diabete e insulina

Attualmente l’insulina prevede la somministrazione attraverso fastidiose iniezioni

Il diabete è una malattia cronica che colpisce milioni di persone in tutto il mondo e trattata con insulina per tenere sotto controllo la glicemia. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il numero di adulti è quadruplicato dal 1980, raggiungendo circa 422 milioni di casi nel 2014. Questa malattia può portare a gravi complicazioni se non gestita adeguatamente, inclusi danni ai nervi, malattie cardiovascolari e insufficienza renale.

Cause e sintomi

La patologia è classificata principalmente in due tipi:

Diabete di tipo 1: una malattia autoimmune in cui il corpo attacca le cellule produttrici di insulina nel pancreas.

Diabete di tipo 2: spesso associato a obesità e stile di vita sedentario, dove il corpo diventa resistente all’insulina o non ne produce abbastanza.

I sintomi comuni del diabete includono: sete eccessiva e minzione frequente, affaticamento estremo, visione offuscata, lenta guarigione delle ferite, perdita di peso inspiegabile (più comune nel tipo 1).

Trattamenti attuali

Le persone sane producono insulina naturalmente dal pancreas, regolando i livelli di glucosio dopo un pasto. I pazienti diabetici, invece, non ne producono abbastanza e devono ottenerla da fonti esterne.

Se non regolato, il glucosio può essere pericoloso.

Di conseguenza, è necessario monitorarlo costantemente e assumere insulina per mantenerlo sotto controllo.

Quanto al trattamento varia a seconda del tipo.

Il diabete di tipo 1 richiede l’uso quotidiano di insulina per mantenere i livelli di glucosio nel sangue sotto controllo. L’insulina viene comunemente somministrata attraverso iniezioni multiple al giorno o tramite pompe insuliniche. Il diabete di tipo 2 può essere gestito con modifiche dello stile di vita, farmaci orali e, in alcuni casi, insulina.

Attualmente, le iniezioni sono il metodo più rapido per la somministrare ma richiedono da tre a quattro iniezioni al giorno. Questo regime può essere difficile da seguire e, nel tempo, la mancata aderenza può portare a gravi complicazioni come danni agli occhi, ai reni e ai nervi, fino ad amputazioni.

Le iniezioni sono dolorose, in certi casi, l’avversione agli aghi può portare a una scarsa aderenza al trattamento. Inoltre, le punture possono causare irritazione della pelle e lipodistrofia (alterazioni del tessuto adiposo).

Queste difficoltà hanno spinto la ricerca verso metodi alternativi.

Innovazioni nella somministrazione di insulina

Gli scienziati della UBC hanno formulato delle gocce di insulina orale, che, se posizionate sotto la lingua, vengono assorbite rapidamente dal corpo, eliminando la necessità delle dolorose iniezioni quotidiane.

Esse contengono una combinazione di insulina e un peptide penetrante cellulare (CPP) unico, sviluppato dal Dr. Shyh-Dar Li e dal suo team. Questo peptide, derivato da sottoprodotti del pesce, facilita l’assorbimento dell’insulina nel flusso sanguigno, permettendo un controllo più efficace dei livelli di glucosio.

«L’insulina è una molecola complicata», spiega Li,. «In forma di pillola, viene facilmente distrutta nello stomaco. Inoltre, per essere efficace, l’insulina deve essere rapidamente disponibile nel sangue, ma, essendo una grande molecola, non può passare facilmente attraverso le cellule da sola».

I test preclinici hanno dimostrato che l’insulina combinata con il peptide riesce ad entrare efficacemente nel flusso sanguigno, mentre senza il peptide, l’insulina rimane bloccata nel rivestimento interno della bocca.

Passato, presente e futuro della terapia

In passato, sono stati approvati prodotti di insulina inalabile come Exubera e Afrezza, ma questi hanno mostrato effetti subottimali e un rischio aumentato di cancro al polmone, portando al loro ritiro dal mercato. La nuova tecnologia sviluppata dal Dr. Li mira a una somministrazione rapida e indolore di insulina senza effetti collaterali significativi. Le gocce orali riducono il rischio di contaminazione incrociata, punture accidentali di ago, infezioni e problemi legati allo smaltimento sicuro degli aghi.

Il Dr. Li ha spiegato: «Il mio laboratorio ha lavorato su alternative di insulina senza ago negli ultimi tre anni. Abbiamo provato spray nasali prima di arrivare alle gocce orali, che sono facili e convenienti. Speriamo che le gocce orali offrano una nuova possibilità per i pazienti diabetici, semplificando l’assunzione dei loro farmaci e regolando la glicemia per mantenere la loro salute a lungo termine».

Ulteriori dettagli

Il Journal of Controlled Release ha descritto due versioni del peptide in recenti articoli. Il team della UBC sta lavorando per concedere in licenza questa tecnologia a un partner commerciale, con l’obiettivo di portare questa innovazione sul mercato e migliorare la qualità della vita dei pazienti diabetici in tutto il mondo.

Fonti

