Al via Umbriacon, il primo Festival di Arti e Giochi Fumettistici del 2025

L’Umbria apre il 2025 con UmbriaCON, il Festival Comics Arts & Games che si terrà a Bastia Umbra (Perugia) dal 16 al 19 gennaio 2025. La seconda edizione del festival si svolgerà presso il centro Umbriafiere, raddoppiando i giorni di apertura e diventando un evento internazionale. Per quattro giorni, Umbriafiere ospiterà cosplayer, autori, disegnatori e appassionati di giochi da tavolo e videogiochi, creando un’atmosfera di creatività e divertimento.

Il programma include spettacoli, eventi, esibizioni dal vivo, mostre, workshop e molti stand espositivi. Tra gli ospiti previsti, ci saranno nomi di prestigio come John Romita Jr., Gabriele Dell’Otto, e Jason Isaacs, famoso per il suo ruolo in Harry Potter. Non mancheranno anche artisti musicali come Cristina D’Avena e i Gem Boys. La serata di apertura, “Aspettando UmbriaCON”, vedrà sul palco Elio e le Storie Tese, offrendo ai fan un’esperienza musicale imperdibile.

Quest’anno, il festival si presenta con diverse novità. La location di Umbriafiere è stata ampliata, con aree dedicate all’arte e alla creatività, e nuovi padiglioni per Comics, Games e Spettacolo. La rinnovata Area Food proporrà una varietà di delizie culinarie. Una novità assoluta è la Tattoo Area, che permetterà ai visitatori di vivere un’esperienza interattiva con tatuatori di fama.

Durante il festival si svolgeranno panel, sessioni di firma copie e incontri con celebri personaggi dell’universo di Star Wars, Marvel e DC, offrendo ai fan l’opportunità di conoscerli dal vivo. UmbriaCON è organizzato da Fidelio srl in collaborazione con il Comune di Bastia Umbra, con il patrocinio dei Comuni di Assisi e Perugia. Federico Piermaria, direttore artistico dell’evento, sottolinea come questa edizione “Double-Up” intenda ampliare l’offerta per tutti, dai giovani alle famiglie.

Il festival aprirà giovedì dalle 18 alle 23 e dal venerdì alla domenica dalle 9.30 alle 19.30. Solo il padiglione spettacolo resterà aperto fino alle 23. I biglietti sono già disponibili sul sito ufficiale. L’immagine ufficiale del festival è realizzata dall’artista Giulio Rincione, che cattura atmosfere uniche dell’Umbria, promuovendo così un legame tra arte, cultura e divertimento. Per ulteriori informazioni, visitare www.umbriacon.com.