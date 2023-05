Al via Road Show Innovazione Piemonte: prima tappa Alessandria

Un percorso in collaborazione con gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia, la Regione Piemonte e il CSI Piemonte

ANGI, l’associazione dei giovani imprenditori italiana, ha annunciato l’avvio del Road Show Innovazione Piemonte in collaborazione con gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia, la Regione Piemonte e il CSI Piemonte. Un percorso che punta a valorizzare le competenze, a divulgare i temi del digitale, a creare connessioni tra i diversi stakeholder del mondo innovazione e a sostenere l’ecosistema delle imprese e del territorio piemontese connettendolo con le migliori eccellenze e best practise dell’ecosistema paese. Il primo appuntamento è fissato per il 31 maggio ad Alessandria alla Sala del Consiglio, Palazzo Comunale dalle ore 14. L’iniziativa ha ricevuto l’alto patrocinio del comune di Alessandria. Tra i presenti: Giorgio Abonante Sindaco di Alessandria, Fabrizio Spada, Responsabile Relazioni Istituzionali Uffici del Parlamento Europeo in Italia, Anna Cavallo, Responsabile Direzione Trasformazione Digitale CSI-Piemonte, il Prorettore Prof. Roberto Barbato Università del Piemonte Orientale, Prof. Egidio Rangone, membro Consiglio di Amministrazione Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Coordinano: Gabriele Ferrieri, Presidente ANGI, e Francesco Paolo, DG ANGI.