Al via Ravenna Jazz 2025

Dal 2 al 12 maggio 2025 si svolgerà la 52a edizione di Ravenna Jazz, un festival che promette un’esperienza musicale diversificata, spaziando tra diverse culture e generazioni di artisti. Tra gli ospiti di prestigio spicca Richard Galliano, noto fisarmonicista francese, simbolo dello scambio culturale tra Europa e Argentina. Si esibiranno anche Tatiana Eva-Marie, Léon Phal, Mark Guiliana e il batterista Famoudou Don Moye, tra gli altri. Il festival include eventi per giovani musicisti, come il progetto “Pazzi di Jazz”, che si concluderà con un grande finale orchestrale, eseguito da un coro di giovani talenti.

I concerti principali si terranno al Teatro Alighieri, dove Galliano guiderà il New York Tango Trio, e l’Italian Jazz Orchestra proporrà un’originale reinterpretazione delle musiche dei Beach Boys. Il programma prevede concerti da artisti come Karima, Hugh Coltman e Joe Barbieri, con una forte attenzione anche alle nuove tendenze, come dimostra l’esibizione del sassofonista Léon Phal e quella del solista Mark Guiliana.

Inoltre, la sezione “Ravenna 52° Jazz Club” presenterà eventi in club e spazi intimi, garantendo un’atmosfera accogliente e innovativa. La varietà delle performance riflette lo spirito inclusivo del jazz, da sempre capace di assorbire e reinventare influenze diverse. L’edizione di quest’anno, con i suoi concerti, workshop e produzioni originali, mira a coinvolgere un pubblico vasto e variegato, celebrando la ricchezza della musica jazz in tutte le sue forme.