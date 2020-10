Laboratori di bellezza gratuiti per donne in trattamento oncologico. Torna, quest’anno in versione web, ‘Beauty Gives Back‘, l’evento di raccolta fondi a favore de ‘La forza e il sorriso Onlus’, che dal 2017 al 2019, ha animato diverse location della città di Milano in occasione del mese rosa della prevenzione. La nuova iniziativa ‘Beauty Gives Back Digital Edition’, aprirà le sue porte virtuali lunedì 9 novembre e, tramite una piattaforma online, consentirà a tutti coloro che desiderano dare il proprio contributo alla Onlus di fare una donazione e ricevere prestigiosi omaggi beauty direttamente a casa.

