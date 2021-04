Un Cancer Center moderno con un’aula fisica multimediale, una piattaforma di telemedicina e un call center dedicato per aprire i Percorsi diagnostici terapeutici ed assistenziali ai pazienti di tutta la regione. E’ il Corm, Centro Oncologico e di Ricerca delle Marche, inaugurato oggi dopo 4 anni di lavoro con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona e con l’Università Politecnica delle Marche.

L’eredità del nuovo centro oncologico

Si tratta di una struttura dove si concentrano competenze altamente specialistiche e che ha radici lontane che risalgono al ‘vecchio’ Istituto Oncologico distrutto dalla frana del 1982 e mai più ricostruito, ma anche nell’attuale Clinica Oncologica dell’azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche che ne ha raccolto, nel tempo, l’eredità. “Finalmente il Corm è realtà. Non è un ospedale, è un modernissimo Cancer Center virtuale che porterà alla rete clinica della nostra Regione un grande beneficio. Quello di poter dare a tutti i pazienti del nostro territorio le stesse opportunità di cura senza doversi rivolgere fuori regione. Università e Ospedale uniti nella costruzione del futuro”, dichiara Michele Caporossi, direttore generale Ospedali Riuniti di Ancona.

L’orgoglio dell’oncologia nazionale

Alla presentazione del Corm ha preso parte anche Saverio Cinieri, presidente eletto Aiom che ha detto: “Vedere la realizzazione di questo progetto è una cosa bellissima e noi come Aiom ne siamo orgogliosi. Per me è anche un ricordo personale perché nel 1982 ero uno studente di medicina al terzo anno e mio padre, che faceva il medico, mi raccontò della frana dell’ospedale di Ancona che all’epoca rappresentava l’unico punto di riferimento oncologico per i pazienti pugliesi. Quindi, riveder rinascere quel polo in questa sua versione moderna è per me fonte di orgoglio, non soltanto perché ha a che vedere con un mio ricordo personale, ma perché percepisco tutta la grinta e il lavoro che c’è dietro e a cui tutti noi dovremmo ispirarci”. In collegamento da Chicago sono arrivati anche gli auguri e i saluti di Marina Garassino, presidente onoraria di Women for Oncology di cui fa parte anche Rossana Berardi, ordinario Oncologia Università Politecnica delle Marche e direttore Clinica Oncologica Ospedali Riuniti Ancona.

Competenza, tecnologia e ricerca

Il Centro Oncologico e di Ricerca delle Marche rappresenta un’eccellenza italiana che prevede la presenza di un team di professionisti di grande esperienza, competenze interdisciplinari, percorsi organizzati per patologie e terapie personalizzate, spazi per il paziente, tecnologie all’avanguardia, ricerca clinica traslazionale e di base, stretta collaborazione con i migliori centri internazionali. “La ricerca, fondamentale per migliorare la qualità e i risultati di cura, già condotta dall’Università Politecnica delle Marche e dall’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche – spiega Rossana Berardi – sarà ulteriormente declinata in tutti gli ambiti e le fasi del processo di cura: nella prevenzione e nello screening, nelle tecniche di diagnostica, nello sviluppo di nuovi farmaci e di terapie di supporto, nella chirurgia laparoscopica e robotica, nella radioterapia”.

Genetica oncologica e multidisciplinarietà

Un altro ambito previsto dalla struttura è quello della genetica oncologica che può già avvalersi dell’esperienza del Centro Regionale di Alta Specializzazione in Genetica Oncologica già attivo presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. L’obiettivo del CORM, su questo versante, è quello di offrire una consulenza genetica ai soggetti che sono e pensano di essere ad aumentato rischio di tumore a causa di una predisposizione ereditaria. Il Centro, che rappresenta l’evoluzione 4.0 dell’antico Istituto Oncologico, ne svilupperà le attività in una dimensione tecnologica tra le più avanzate, potendo disporre di un’infrastruttura informatica con aula multimediale dedicata alla telemedicina; del molecular tumor board, gruppo disciplinare che viene istituito proprio in occasione della presentazione del CORM con il compito di ampliare le piattaforme di sequenziamento dei geni espressi dalle neoplasie con moderne tecniche di Next Generation Sequencing (NGS) e di tradurre le complesse informazioni molecolari in dati fruibili dai clinici; di progetti di intelligenza artificiale, di sperimentazioni cliniche e progettualità di divulgazione con la piena collaborazione delle associazioni di volontariato della rete della Marcangola. “Nel centro la multidisciplinarità diventa essenziale per prendere in carico il paziente secondo logiche innovative e la condivisione tra tradizione e nuove tecnologie rappresenta il futuro del nostro sistema socio sanitario”, dichiara Gian Luca Gregori, rettore Università Politecnica delle Marche.

Il ruolo dell’Intelligenza Artificiale

Grazie al molecular tumor board sarà individuare percorsi di cura personalizzati per il trattamento di pazienti oncologici attraverso analisi molecolari di avanguardia, realizzate mediante moderne tecniche di Next Generation Sequencing (NGS) e tradurre le complesse informazioni molecolari in dati fruibili dai clinici. “Il CORM – aggiunge Berardi – prevede anche progetti di intelligenza artificiale, di sperimentazioni cliniche e progettualità di divulgazione con la piena collaborazione delle associazioni di volontariato della rete della Marcangola che fortemente ha contribuito a realizzare quello che sembrava essere un sogno”.