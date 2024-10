Al via la sesta edizione del progetto ‘Valori in Campo’

Un investimento totale di 160mila euro è stato destinato a nove progetti presentati da diverse società sportive dell’hinterland milanese nell’ambito dell’iniziativa ‘Valori in Campo’, promossa da Gruppo Cap. Questa è la sesta edizione di un progetto biennale che mira a valorizzare lo sport come strumento per favorire la sostenibilità, l’inclusione e la coesione sociale. La presentazione dell’iniziativa si è tenuta presso la sede di Gruppo Cap alla presenza di figure istituzionali come Yuri Santagostino, presidente del Gruppo, e Roberto Maviglia, consigliere delegato della Città metropolitana di Milano.

Santagostino ha sottolineato l’importanza di rendere ecologicamente sostenibili gli eventi sportivi, enfatizzando la necessità di comportamenti virtuosi come il consumo consapevole dell’acqua e la riduzione dell’uso della plastica. Ha inoltre evidenziato come lo sport possa fungere da veicolo per l’inclusione sociale e la valorizzazione delle diversità. Questo progetto rappresenta un’opportunità per educare le nuove generazioni a diventare cittadini responsabili, in grado di affrontare le sfide sociali e ambientali contemporanee.

Le nove società sportive coinvolte, che spaziano da rugby, pallavolo a basket, sono state selezionate tramite un bando che permetterà loro di sviluppare progetti nei seguenti tre ambiti: Sostenibilità, con iniziative per la tutela ambientale; Inclusione, volta a creare spazi accoglienti e privi di barriere; e Diversità e Pari Opportunità, focalizzata sull’empowerment femminile e sull’eliminazione degli stereotipi di genere.

Per il periodo 2024-2026, Gruppo Cap garantirà un sostegno finanziario per incentivare queste associazioni e promuovere comportamenti virtuosi tra i giovani atleti. L’iniziativa si distingue per l’approccio pratico e l’intento di generare un impatto positivo sulle comunità locali, contribuendo alla formazione di un futuro più inclusivo e sostenibile. ‘Valori in Campo’ continua a essere un progetto significativo che favorisce la crescita sociale e ambientale attraverso lo sport, coinvolgendo attivamente le nuove generazioni in una missione comune di cambiamento.