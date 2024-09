Al via la Piccola fiera d’autunno di Roncofreddo

La Piccola fiera d’autunno di Roncofreddo (FC) si svolgerà il 23 e 24 novembre 2024 e rappresenta la XXIII edizione di questa manifestazione molto amata nelle Terre del Rubicone. Nonostante il nome, la fiera è ben più che “piccola”: nel corso degli anni ha guadagnato un posto d’onore tra gli eventi autunnali dell’Emilia-Romagna, diventando un’occasione imperdibile per celebrare le eccellenze enogastronomiche della tradizione romagnola.

L’evento si trasforma in una vera festa, caratterizzata da musica, giochi e momenti di condivisione, ponendo un forte accento sulla sostenibilità. Il comitato organizzativo, coordinato dal Comune di Roncofreddo con il supporto della Pro Loco, ha aperto le iscrizioni per gli espositori, con termine fissato al 20 ottobre. Coloro che vorranno partecipare potranno essere inclusi in una mappa speciale, utile per orientarsi tra le molteplici proposte culinarie e ricreative.

Durante i due giorni della fiera, il cibo sarà il protagonista assoluto, con le osterie locali che offriranno due piatti ciascuna, rigorosamente della tradizione romagnola, permettendo così ai visitatori di assaporare diverse ricette in vari stand. Inoltre, ci sarà un mercato selezionato di prodotti alimentari, alcuni dei quali a marchio Slow Food, insieme a degustazioni e a un vivace mercatino degli hobbisti, dove sarà possibile trovare oggetti artigianali unici.

La fiera sarà anche un’occasione di svago per le famiglie, con numerosi giochi e laboratori dedicati ai più piccoli. L’immagine promozionale dell’evento è firmata da Gianfranco Zavalloni, che attraverso la sua grafica invita a godere del tempo, a “sporcarsi le mani” e a apprezzare la qualità della vita.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare le pagine ufficiali su Facebook e Instagram della Piccola fiera d’autunno, oppure contattare via email all’indirizzo piccolafiera.autunno@gmail.com. Questo evento si preannuncia come un’importante celebrazione della cultura e delle tradizioni della Romagna, con tante attività per tutti i gusti.