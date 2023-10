Al via Janssen Patient Association Lab, per un ecosistema salute più inclusivo

Con l’obiettivo di favorire l’incontro e lo scambio tra gli interlocutori del sistema sanitario, Janssen, l’azienda farmaceutica di Johnson & Johnson, ha dato vita a Janssen Patient Association Lab, un’ iniziativa che mira a creare opportunità di confronto con le Associazioni e a indivudare opportunità, spunti di riflessione e possibilità di innovazione capaci di incidere nell’evoluzione delle politiche sanitarie.

Janssen Patient Association Lab è un percorso di ideas generation incentrato sulla metodologia del Design Thinking a cui hanno partecipato i rappresentati di oltre 30 Associazioni pazienti e referenti di Janssen Italia che, suddivisi in tavoli di lavoro, si sono confrontati sugli unmet needs dei pazienti, le aree in cui c’è bisogno di un maggior supporto, le sfide su cui si può lavorare in sinergia e trovare risposte comuni. Il Lab è stato creato e guidato dai professionisti di Talent Garden, che hanno aiutato a definire terreni condivisi.

I temi emersi dal confronto

Dalla giornata di confronto sono emersi numerosi spunti dai quali partire per future iniziative di collaborazione: in particolare è stata segnalata la necessità di assicurare, sia nell’opinione pubblica che nelle Istituzioni, una maggiore visibilità e comprensione delle necessità del paziente, a prescindere dalla malattia di cui soffre.

È inoltre importante rendere più efficace la partecipazione delle Associazioni pazienti nei tavoli decisionali, dando maggior ascolto al punto di vista che queste realtà possono fornire.

Le Associazioni pazienti, dal canto loro, hanno sottolineato la necessità di lavorare ulteriormente per una sanità territoriale in grado di guidare l’accesso dei pazienti alle terapie più idonee, eliminando le disparità che ancora oggi pesano sulle prospettive di cura.

L’idea dello Janssen Patient Association Lab si fonda sui valori di solidarietà, impegno, dialogo, supporto, sostegno e priorità del paziente che fanno parte del Credo, l’insieme di principi di responsabilità d’impresa che guidano Johnson & Johnson e che proprio nel 2023 festeggia 80 anni. In linea con questo approccio, Janssen offre a tutti i collaboratori la possibilità di effettuare 4 giorni di volontariato all’anno durante l’orario di lavoro e di partecipare a iniziative, come lo Janssen Patient Association Lab, che contribuiscono a mettere in relazione i dipendenti con realtà del territorio con cui poter condividere questo impegno.

“Janssen si impegna per l’innovazione nel campo della salute sin dalle origini, tanto che 18 molecole frutto della nostra ricerca sono state inserite nella lista dei “farmaci essenziali per l’umanità” dall’OMS. Oggi, orgogliosi di questa eredità, continuiamo ad investire per offrire ai nostri pazienti soluzioni sempre più mirate, meno invasive e personalizzate per costruire un futuro in cui le malattie siano un ricordo del passato. L’iniziativa di oggi vuole essere l’espressione di questo impegno affinché le cure migliori possano giungere sempre più in modo equo e tempestivo a tutti coloro che ne hanno bisogno”, osserva Mario Sturion, Managing Director di Janssen Italia.

“Siamo molto felici di accompagnare Janssen in questo progetto” – conclude Davide Dattoli, founder di Talent Garden – che mette al centro l’inclusione, l’educazione e la cura. La sanità è un settore fondamentale per il nostro Paese e la sanità digitale il nostro futuro. Per questo motivo l’integrazione delle competenze di Talent Garden con quelle di Janssen e dei rappresentanti delle Associazioni pazienti è stata uno scambio fondamentale per sviluppare l’innovazione necessaria nell’evoluzione delle politiche sanitarie.

Le associazioni che hanno partecipato al Janssen Patient Association Lab:

Aicca Associazione Italiana Cardiopatici Congeniti bambini e Adulti Onlus, Ail Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, Ails Associazione Italiana Lotta alla Sclerodermia, Aipi Assciazione Ipertensione Polmonare Italiana Odv, Aism Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Amici Associazione Nazionale per le Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino Italia Ets, Amip Associazione Malati di Ipertensione Polmonare Odv, Amrer Associazione Malati Reumatici Emilia Romagna, Anap Associazione Nazionale Amici per la Pelle Onlus, Anlaids Lombardia, Anmar Associazione Italiana Malati Reumatici Onlus, Apiafco Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza, Apmarr Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare Aps, Asa Associazione Solidarità AIDS Milano Odv, Associazione Ipop Insieme per i Pazienti di Oncologia Polmonare, Associazione Miastenia Odv, Associazione Palinuro Pazienti Liberi dalle Neoplasie Uroteliali, Cittadinanzattiva, Europa Uomo Italia Onlus, Fondazione B.Live, Fondazione Lila Lega Italiana per la Lotta all’AIDS Milano, Fondazione Pro, Fondazione Progetto Itaca Ets, Gils Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia Odv, La Lampada di Aladino Ets, Milano Check Point, Nadir Onlus, Nps Network Persone Sieropositive Italia Onlus, Retina Italia Onlus, Salute Donna Onlus, Salutequità, Uniamo Federazione Italiana Malattie Rare, Walce Women Aginst Lung Cancer Europe Onlus.