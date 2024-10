Al via il Vera Pizza Contest, la quinta edizione del Torneo Mondiale della Pizza Fatta in Casa

I pizza lover di tutto il mondo stanno preparando le loro pizze per il Vera Pizza Contest, il campionato mondiale della pizza fatta in casa organizzato dall’Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), che riparte lunedì 30 settembre. Questo evento, giunto alla sua seconda edizione dopo il successo dello scorso anno con 1400 pizze da 55 paesi, è un’importante iniziativa per celebrare la Vera Pizza Napoletana, un simbolo culinario sempre più globale.

Il contest prevede una serie di fasi eliminatorie online fino al 27 ottobre, durante le quali le pizze saranno giudicate da una giuria di maestri pizzaioli e professionisti del settore. I migliori partecipanti accederanno alla finale, che si svolgerà a Napoli il 19 e 20 novembre, dove i primi tre classificati presenteranno le loro creazioni di fronte a un pubblico entusiasta.

Antonio Pace, presidente dell’AVPN, sottolinea che la pizza è un bene per tutti, a condizione che venga realizzata con ingredienti di alta qualità e secondo le tecniche tradizionali. La manifestazione rappresenta un’opportunità per diffondere la cultura della Vera Pizza, mantenendo viva la sua identità nonostante la crescente globalizzazione.

Il contest è aperto a chiunque desideri partecipare, che potrà anche presentare una versione personale della pizza secondo le linee guida AVPN. Le regole di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale dell’Associazione. Un elemento distintivo del concorso è la cottura casalinga, realizzabile con vari tipi di forni, e sarà valutata secondo criteri di cottura, forma, impasto e farcitura.

I partecipanti dovranno inviare foto delle loro pizze via Messenger alla pagina Facebook di AVPN. Ogni settimana, dieci pizze verranno selezionate per un totale di quaranta finaliste. I premi per i vincitori includono attrezzature professionali e corsi di formazione presso l’AVPN School, oltre a qualificazioni per le finali della categoria “Amatori” della Vera Pizza Napoletana Champion 2025 a Napoli.

L’evento è sostenuto da sponsor di prestigio come Molino Caputo e Olitalia, e vede la partecipazione di noti pizzaioli che fungeranno da giudici, contribuendo a rendere il contest un’importante celebrazione della pizza napoletana e delle sue radici culturali.