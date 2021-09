Al via la nuova edizione del Samsung Innovation Camp, il progetto pensato per offrire a tutti gli studenti e le studentesse delle università italiane una formazione completa in ambito digitale e la possibilità di cogliere nuove opportunità professionali.

Annunciato il 27 settembre in occasione della Giornata internazionale del Turismo, il programma è stato lanciato da Samsung Electronics Italia in collaborazione con Randstand, l’agenzia specializzata in servizi di Hr.

Il focus di quest’anno è la valorizzazione del patrimonio naturalistico, artistico e culturale attraverso l’innovazione digitale: l’obiettivo è sostenere il settore della cultura e del turismo duramente colpiti durante la pandemia di Covid-19, con la perdita di visitatori nei musei e la riduzione degli introiti.

Il programma, giunto alla quinta edizione, ha formato finora oltre 30mila giovani provenienti da 21 atenei in tutta Italia. Quest’anno le prime università coinvolte al Samsung Innovation Camp sono l’Università del Piemonte Orientale, l’Università degli Studi di Catania, l’Università degli Studi di Trento e l’Università degli Studi di Verona. L’iniziativa punta a ridare slancio alle economie locali con la promozione del turismo attraverso nuovi strumenti digitali e vuole ridurre il cosiddetto skill match, cioè il divario tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle realmente disponibili: “Il digitale sta creando nuove professioni e nuovi profili che le imprese pubbliche e private faticano a trovare sul mercato perché mancano le competenze adeguate”, ha commentato Anastasia Buda, corporate social responsibility manager di Samsung Italia.

Più nel dettaglio, il corso di formazione dell’Innovation Camp, che si integra con i percorsi universitari già avviati, consentirà ai partecipanti di sviluppare nuove competenze digitali, ma anche manageriali e di marketing. Organizzato in più fasi e aperto agli studenti di tutte le facoltà, il corso prevede un primo modulo di 30 ore di formazione online dedicato a nuove tecnologie e strategie digitali, nozioni di business ed ecosistemi digitali oltre a lezioni dedicate alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano, in collaborazione con i docenti e gli studenti delle Accademie di Belle Arti. A chiusura di questo primo modulo aperto a tutti gli iscritti, seguirà un test, una serie di workshop e l’assegnazione di un project work commissionato da una realtà turistica e culturale del territorio per valorizzare e promuovere le unicità italiane.