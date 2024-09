Al via il Salone dell’Auto di Torino: partecipano 41 case automobilistiche

Prende il via il Salone dell’Auto di Torino, un evento di grande richiamo che si protrarrà fino a domenica e che segna il ritorno della manifestazione in Piemonte dopo cinque anni, quando era conosciuto come Parco Valentino Motor Show. Dopo un cambio di nome e location, con il Milano Monza Motor Show, quest’edizione sarà di nuovo a cielo aperto, con esposizioni che si snodano tra le piazze e le vie del centro torinese, da piazza Carlo Felice a piazza Castello e piazzetta Reale. L’ingresso sarà gratuito.

All’inaugurazione in Piazza San Carlo, ha partecipato il Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha condiviso il palco con il presidente del Salone, Andrea Levy. Il ministro ha espresso auguri per una lunga vita al Salone, auspicando il coinvolgimento di marchi italiani. Ha anche sottolineato l’importanza di raggiungere un equilibrio nella mobilità, affermando che “mettere fuori legge il termico è un suicidio economico, sociale e ambientale”. Salvini ha avvertito che espellere le auto dalle città potrebbe danneggiare milioni di lavoratori, evidenziando la necessità di tenere in considerazione chi utilizza l’auto per lavoro, oltre che per piacere.

Tra le aziende in mostra, Stellantis presenterà i suoi marchi di punta. Santo Ficili, Managing Director Stellantis Italia, ha dichiarato che la partecipazione al Salone è un’opportunità per mostrare il loro impegno nell’innovazione e nella sostenibilità. In particolare, Fiat, celebrando 125 anni di storia, esporrà vari modelli, tra cui la Grande Panda elettrica, con un’autonomia di 320 km e un’ibrida. Anche Renault sarà presente, con aggiornamenti sulla strategia Renaulution, mentre Nissan svelerà la nuova generazione del suo Qashqai.

C’è grande attesa anche per i marchi cinesi, incluso il gruppo Dongfeng, che inaugurerà la sua prima concessionaria in Italia a Moncalieri. L’elenco delle case automobilistiche presenti include nomi prestigiosi come Abarth, Alfa Romeo, Ferrari, Fiat, Porsche, Tesla e molti altri, testimoniando la varietà e la ricchezza dell’industria automobilistica sia italiana che internazionale.

Il Salone dell’Auto di Torino si preannuncia dunque come un’importante vetrina per innovazione e nuove tecnologie nel settore automobilistico.