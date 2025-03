Al via il Partito Liberal Democratico, da oggi in campagna elettorale 2027

Inizia oggi la campagna elettorale per le Politiche 2027, con Luigi Marattin, parlamentare e fondatore del nuovo Partito Liberal Democratico, che sottolinea l’importanza di offrire agli italiani una scelta alternativa ai candidati di governo tradizionali. Marattin esprime il desiderio di evitare figure come Landini come Ministro del Lavoro in un governo Schlein degli anni ’70 e Salvini come Ministro degli Interni in un governo Meloni, definito populista. Il nuovo partito si fonda su un’impostazione liberal democratica che punta sulla crescita, l’ampliamento dei diritti e una maggiore responsabilità individuale. La sfida è offrire un’alternativa al bipolarismo attuale, che non funziona più.

Marattin annuncia l’unione di quattro associazioni in un unico partito per ridurre la frammentazione nel panorama liberal democratico, mirando a una formazione politica unitaria. Sottolinea la necessità di mettere da parte l’ego e lavorare insieme, facendo riferimento alla collaborazione con Carlo Calenda per raggiungere un progetto politico comune, caratterizzato da una leadership contestabile. Marattin afferma la disponibilità a entrare in dialogo con i centristi di maggioranza, purché abbandonino l’idea di supportare i populisti sia di destra che di sinistra. Al contrario, se scelgono di restare con le forze estremiste, il partito osserverà la situazione dalla tribuna, distaccandosi dalle “curve ultrà” responsabili di danni alla politica italiana.