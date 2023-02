Al via il palinsesto di Value 24 Tv, nuovo canale satellitare della piattaforma Sky

Prende il via in questi giorni il palinsesto di Value 24 Tv, nuovo canale satellitare, visibile al canale 815 della piattaforma Sky e in streaming web al link www.value24.tv. “Creare e divulgare valore ed emozioni” è la principale mission della nuova emittente, raggiungibile mediante un concept del tutto innovativo, in grado di stravolgere e rivoluzionare gli schemi della Tv tradizionale. Attraverso un sapiente mix fatto di “Valore e Trasformazione” in grado di arricchire lo spettatore, la possibilità di interagire con tutto ciò che si sta guardando, nonché un universo ben articolato di eventi dal vivo, streaming, portali interattivi nel metaverso e tanto altro, il nuovo progetto si prefigge di dar vita a un nuovo modo di fare informazione ed entertainment, la Tv 5.0.

Ben chiara anche la roadmap fissata per i prossimi mesi che, dopo il lancio delle prime trasmissioni sul satellite, prevede l’avvio della Tv digitale e la pubblicazione della piattaforma streaming e, in un momento successivo, l’approdo nel Metaverso. Spazio inoltre anche ai progetti a sfondo sociale e umanitario con Value For Humanity, la piattaforma di Value 24 che mira a dare valore all’elemento più importante, per mezzo del quale l’emittente – e tutte le emittenti televisive e gli editori che vorranno aderire – donerà parte dei suoi ricavati a supporto di quella parte dell’umanità che si ritrova in condizioni di crisi, e in particolare ad associazioni ed enti che supportano vari temi della vita quotidiana, molti dei quali segnalati e selezionati dagli stessi spettatori.

Veramente ampio e variegato il nuovo palinsesto, spaziando dal mondo del business e del lusso al settore dell’artigianato, dall’innovazione tecnologica all’economia, dalla finanza all’universo delle criptovalute. Questi i principali programmi previsti: “Il salotto degli investitori”, il Club degli investitori, dove apprendere tecniche, conoscenze e partecipare alle discussioni di brillanti menti che decidono sul futuro del mercato; “Rinascimento digitale”, la trasmissione che di puntata in puntata spiega quali siano i passi fondamentali per far crescere un business; “Cripto.Club”, alla guida del mondo delle valute digitali con la guida di esperti del settore ed investitori professionisti facenti parte del primo Club in Italia interamente dedicato al mondo Cripto.

E ancora: “Sai qual è il bello dell’artigianato?”, tra le boutique di artigiani giovani ed esperti di moda e non solo, per innamorarsi dell’unicità che solo gli artigiani italiani sanno offrire; “Borsa e finanza Day”, Flash sull’andamento dei mercati a livello europeo con analisi e spiegazioni da parte dei migliori esperti del settore; “Il salotto della Strega”, tra le sale del Madame Mabel, i protagonisti discutono di argomenti filosofici, di esperienze esoteriche, scrutano manufatti esoterici e strumenti divinatori nella famosa Torino esoterica; “Monitor”, la trasmissione con il focus sulle attività di ricerca, sviluppo e innovazione per le aziende e consumatori del mondo.

Poi: “Spazio Green”, lo spazio che unisce sostenibilità e benessere! Un unico luogo dove poter crescere nel benessere proprio e dell’ambiente; “Il Galateo”, le raffinate abitudini perse nel tempo, uno spazio dove riscoprirle e poterle vivere ai giorni contemporanei; “Una donna per le donne”, la trasmissione nata dalla brillante idea di una donna per portare valore alle donne. Un luogo sicuro, di crescita e sviluppo; “Home X”, l’arte dell’Homestaging e Homestyler, e come queste possano trasformare in pochi passaggi uno spazio in un’opera d’arte, da vivere nel quotidiano, o da rivendere a un prezzo più alto.

Infine: “Leader di Successo”, come si diventa un leader di successo? In questa trasmissione verranno scoperti diversi leader e i loro viaggi verso il successo. Mostrando anche i loro consigli per chi vuole essere un leader seguito; “I Rotocalchi”, tutti gli aggiornamenti sull’economia, la green economy, sostenibilità, salute e cultura. In onda ogni settimana per tenerti sempre aggiornato sui temi fondamentali, in collaborazione con Adnkronos.