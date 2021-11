Gli stakeholder del settore sanitario vogliono essere protagonisti della rivoluzione che attende la sanità italiana nei prossimi anni. E lo hanno dimostrato ritrovandosi, in presenza dopo tanto tempo, ad Arezzo, dove in queste ore è in corso lo storico appuntamento del Forum Risk Management. Sul tavolo le proposte di chi vive di e nella sanità per «riformare il Sistema sanitario nazionale a partire dalla medicina del territorio, avendo sempre ben presenti i bisogni di cura e assistenza del cittadino», spiega Vasco Giannotti, presidente del Comitato Scientifico del Forum.

«I 20 miliardi previsti dal PNRR per la sanità vanno spesi bene, organizzando in modo totalmente nuovo una rete di servizi e di professionisti, senza dimenticare l’importanza di una formazione continua e digitale che permetta al personale sanitario di acquisire nuove competenze, ripensando anche in questo caso il sistema», aggiunge Giannotti.

Sulla stessa lunghezza d’onda l’intervento del presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro: «Il Forum è un’occasione importante per discutere con tutti i colleghi del Servizio sanitario nazionale cosa ci ha insegnato la pandemia e come far tesoro di questi insegnamenti per rafforzare il Ssn partendo dalla prevenzione, dalle cure domiciliari, dalle reti di assistenza flessibile in funzione della domanda e dall’integrazione socio-sanitaria».