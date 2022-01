Da oggi è possibile preordinare su Amazon.it il nuovo Echo Show 15, dispositivo smart home con integrazione dell’assistente vocale Alexa, dotato di schermo da 15,6’’, che si può montare a parete o posizionare su un ripiano, attraverso una base venduta separatamente. Il prezzo per il dispositivo è di 249,99 euro.

La schermata Home di Echo Show 15 è personalizzabile con widget Alexa e permette di gestire al meglio le giornate di tutta la famiglia mostrando i calendari condivisi, la lista della spesa e molto altro. Gli utenti avranno anche la possibilità di visualizzare e controllare da remoto i dispositivi per Casa Intelligente della propria abitazione, lasciare appunti e note per la famiglia o chiamare i propri cari attraverso Alexa.

Echo Show 15 soddisfa al meglio anche le preferenze di intrattenimento di tutti gli utenti: grazie allo streaming di contenuti in 1080p Full Hd, alla possibilità di accesso ai principali servizi di streaming come Prime Video, Netflix e a servizi quali podcast e audiolibri, è possibile avere sempre a portata di mano la propria dose di divertimento quotidiano continuo. Dotato del processore di nuova generazione Amazon Az2 Neural Edge, Echo Show 15 è in grado di gestire processi di computer vision direttamente sul dispositivo, così da consentire agli utenti di restare sempre connessi.