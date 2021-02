ROMA – Tampone negativo in tasca, da soli e senza alcun bagaglio al seguito, documenti scansionati e trasmessi in anticipo con Pec, penna monouso, banchi a due metri, obbligo di rimanere sempre seduti e parlare il meno possibile e a voce bassa per evitare droplet, nonostante la mascherina chirurgica sempre alzata fornita all’ingresso.

I concorsi pubblici, sospesi da un anno, ripartono così da lunedì, con le prove scritte in sessioni con non più di 30 candidati a volta che dovranno osservare una lunga lista di prescrizioni contenute nel nuovo protocollo antiCovid redatto dal ministero della Pubblica amministrazione e appena validato dal Comitato tecnico scientifico. Si riparte dal concorso della scuola con quattro prove già calendarizzate per l’immissione in ruolo di chi ha almeno tre anni di esperienza alle spalle. Poi toccherà ai piccoli concorsi, quelli con meno di un migliaio di candidati. Il Dpcm, che consente la ripresa delle prove scritte dal 15 febbraio, non pone alcun limite alla platea di candidati ma è scontato che a ripartire saranno solo i concorsi con pochi candidati. Troppo oneroso economicamente, per le amministrazioni, suddividere i concorrenti a gruppi di 30 e sostenere i costi di ripetuti affitti di locali dove svolgere le prove e di centinaia di batterie di test diversi per le sessioni che, naturalmente, dovranno svolgersi in tempi diversi, non più di due al giorno per consentire tempi lunghi per la sanificazione delle aule e modalità di ingresso e uscita, lente e in sicurezza, che evitino ogni tipo di assembramento.

Ma il mondo del lavoro non può più attendere i tempi del Covid. E così per consentire ai milioni di italiani in stand by di poter svolgere le prove selettive e scritte dei concorsi pubblici fermi, il ministero della Pubblica amministrazione fin qui guidato da Fabiana Dadone sta mettendo a punto il sistema informativo Proctoring che consentirà lo svolgimento da remoto anche delle prove scritte. E’ lo stesso sistema usato nelle università per gli esami a distanza che prevede la vigilanza di una webcam mentre il candidato scrive testi o risponde a quiz cogliendo ogni eventuale consultazione di documenti o suggerimento. E’ con questa piattaforma che riprenderanno in Italia i megaconcorsi della pubblica amministrazione con i candidati che potranno collegarsi da casa o da qualsiasi posto semplicemente accedendo al Proctoring via computer.

Per chi invece verrà convocato in presenza già nei prossimi giorni le nuove regole anticovid sono codificate nel lungo protocollo che verrà inviato ad ogni candidato. Che – se chiamato a spostarsi in una regione diversa da quella in cui si trova – potrà farlo con autocertificazione adducendo ragioni di necessità.

Ma ecco le nuove regole con cui si svolgeranno le prove scritte. Per ogni sessione ci sarà un tetto massimo di 30 candidati e in ogni sede di prova non se ne potranno svolgere più di due al giorno per consentire i tempi necessari alle operazioni di afflusso e deflusso e di sanificazione. I candidati dovranno presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio dietro e muniti di un certificato negativo di un tampone antigenico o molecolare effettuato non più di 48 ore prima. Va da sé che chi accusasse un qualsiasi sintomo o fosse sottoposto all’obbligo di quarantena dovrà rinunciare alla prova. Per il resto termoscanner per il rilevamento della temperatura, gel per igienizzare le mani e mascherine chirurgiche che verranno fornite all’ingresso. In ogni sede di prova dovrà essere allestita un’area sanitaria di pre-triage ma servirà solo per valutare le condizioni di chi dovesse accusare sintomi durante lo svolgimento della prova. Chi invece arriverà raffreddato o con la tosse o con la febbre sopra 37,5 verrà rimandato a casa.

In fila all’ingresso o all’uscita, con percorsi differenziati, bisognerà mantenere la distanza di due metri, per evitare contatti ravvicinati con gli operatori e sveltire le operazioni di identificazione ai candidati verrà chiesto di scansionare i propri documenti e inviarli da posta certificata in anticipo. Segnaletica orizzontale indicherà i percorsi ed inviterà i candidati a parlare il meno possibile e a voce bassa per evitare il rischio droplet nelle sale che dovranno comunque garantire impianti di aereazione adeguati.

Nelle aule durante la prova ogni candidato avrà uno spazio di 4 metri quadri a disposizione, sullo scrittoio una penna monouso e l’obbligo di rimanere sempre seduti. La traccia dell’elaborato verrà comunicata verbalmente tramite altoparlante. Alla fine, come in aereo, per lasciare la sala ci si alzerà una fila per volta solo quando si verrà chiamati dall’operatore.