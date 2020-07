Prende il via oggi la nuova campagna di comunicazione ‘#allYOUneedisLEASE’, lanciata da Assilea insieme ai principali operatori di leasing e noleggio, che racconta i vantaggi e le opportunità che il leasing e il noleggio offrono nell’ottica di un’economia smart, green e digital. Secondo l’Associazione italiana leasing, infatti, “il leasing e il noleggio incentivano la sostituzione del parco veicoli e dei beni strumentali con altri a più basse emissioni e minor consumo, sostengono le pmi nella trasformazione digitale e nella competizione internazionale, sono il primo partner finanziario per l’accesso alla Nuova Sabatini e la Tecno Sabatini e affiancano i professionisti nel rinnovamento degli strumenti di lavoro. Anche il Green New Deal voluto dalla Commissione Ue individua chiaramente il lease come il mezzo per spingere l’affermazione di un’economia sostenibile e circolare”, sottolinea Assilea.

