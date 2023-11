Al tuo gatto piace tanto graffiare? Non è l’unico! Lo fanno per questo motivo

Alcuni gatti sono davvero tanto inclini ad usare le unghie su ogni superficie, ma lo fanno per uno scopo preciso!

I felini sono in grado di affascinarci proprio per i loro comportamenti spesso poco convenzionali ma, alcuni di questi, sono in grado di mettere a dura prova la nostra pazienza. Alcuni gatti in particolare sono infatti dei veri distruttori, in grado di rendere inutilizzabile in pochissimo tempo qualsiasi mobile in casa che abbiano preso inspiegabilmente di mira. Divani, letti, ringhiere e tavoli non sono al sicuro in alcune occasioni e possono essere rovinati dalla smania del vostro gatto di limarsi le unghie ad ogni ora del giorno e della notte. Ma perché alcuni gatti sono così tanto propensi a portare avanti questa pratica? I motivi sono diversi così come lo sono le soluzioni che dovresti intraprendere, sgridare il vostro gatto sarà inutile, anche perché è l’istinto a suggerirgli di farlo!

L’arte di affilarsi le unghie è una strategia evolutiva abbastanza complessa, il tuo gatto lo fa per diversi motivi

Affilarsi le unghie su un mobile non è solo un modo per dare fastidio al padrone di casa, anzi questo è l’ultimo degli scopi che può avere il tuo gatto. Questa pratica comune non è nemmeno più di tanto dovuta a rendere più affilate le unghie che dall’essere grattate sul legno non ottengono particolari vantaggi, ma allora perchè il vostro gatto insiste nel farlo?

I motivi sono diversi e derivano tutti dal retaggio selvatico di questi felini. Un gatto che si affila le unghie la maggior parte delle volte lo fa per segnare il suo territorio in modo da fare capire agli altri i suoi confini ma, al tempo stesso, anche la sua prestanza fisica. Più il segno del loro passaggio sarà lasciato in alto, infatti, più questo indicherà ai possibili invasori la prestanza fisica dell’avversario, fungendo da primo deterrente nell’invadere il territorio nemico.

Il segnale visivo non è però l’unico che i gatti vogliono lasciare, sotto i polpastrelli del gatto sono infatti presenti delle piccole ghiandole in grado di emanare segnali olfattivi che gli altri gatti sanno riconoscere, queste ghiandole sono presenti anche sulle guance e sulla coda, motivo per cui molto spesso il vostro gatto usa queste zone per strusciarsi su muri, aiuole o addirittura su di voi, dimostrando in questo modo quanto ci tiene al fatto che restiate di sua proprietà.

Anche lo stress può incentivare molto questa pratica, i felini di casa, infatti, sono molto inclini ad annoiarsi e l’atto di lasciare i segni del loro passaggio in giro è un passatempo tra i più scelti. Risolvere questo problema può non essere molto facile e sgridare i nostri mici non serve a molto, ciò che invece può portare vantaggi è spostare la loro attenzione su altri oggetti offerti da noi e sul quale il gatto potrà sfogarsi a piacimento.

L’uso di tiragraffi o altre tavole di legno messe in zone strategiche può funzionare, ma anche abituare il gatto al loro utilizzo non è cosa scontata. Prima di tutto dovremo rendere meno appetibili le zone che di solito il micio ama marcare, magari rivestendole con materiali sgraditi come la pellicola di alluminio, poi dovremo portare i tiragraffi o simili nelle vicinanze delle zone solitamente marcate, anche se queste sono in bella vista.

Il nostro gatto lascia i segnali visivo proprio per far sì che questo siano visti, relegare un tiragraffi in un angolo remoto della casa, dunque, non sarà di grande attrattiva per lui. Dopo che il nostro amico peloso avrà imparato ad usare i nuovi oggetti forniti, potremmo magari tentare di spostarli gradualmente allontanandoli dalla vista diretta, e molto probabilmente così facendo il gatto di casa continuerà ad utilizzarli.

Evitare che il gatto si annoi è un’altra cosa assolutamente efficace da fare, per farlo potremo fornire giochi, scatole o altro in cui il gatto amerà passare tempo, ma anche prevenire questo comportamento è essenziale e nel farlo la sterilizzazione è un buon metodo.Un gatto non sterilizzato sarà infatti più irrequieto e più portato a marcare il territorio, un atteggiamento che potrebbe continuare anche dopo la sterilizzazione qualora questa fosse fatta troppo in là nel tempo.

Leggere tra le righe e capire i bisogni del nostro micio è dunque importantissimo per rendere la nostra convivenza davvero gradevole, mitigare la sua noia e fornire alternative valide sarà senza dubbio una mossa vincente e molto più efficace del continuare a sgridare il micio che, ad ogni modo, difficilmente potrà rinunciare ad i suoi istinti più ancestrali.