Al Teatro Cometa Off arriva 'Amo'' di Caterina Boccardi e Maria Pia Cardinali

Arriva al Teatro Cometa Off di Roma, dal 29 al 31 maggio 2023, lo spettacolo ‘Amo” di Caterina Boccardi e Maria Pia Cardinali. Si ringrazia per la collaborazione del regista David Emmer, prodotto da Golden Boys srl con la supervisione di Enrico Pittari e Silvio Simeoli. Prendendo spunto e ispirazione da due loro racconti, le attrici metteranno in scena un “two women show”, andando a creare un testo unico incentrato sul tema dell’amore inteso come concetto universale, ma che rimane un sentiero incomprensibile. Le due attrici si interrogano proprio sul bisogno che porta l’essere umano a cercare -ciclicamente- l’innamoramento, dando anche un focus sulle difficoltà nelle dinamiche e nei rapporti di coppia. Attraverso un tono da commedia mixato al dramma e a situazioni grottesche, ‘Amo” mette in scena gli amori disfunzionali, racchiudendo frammenti di vita amorosa dove l’amore impossibile può rappresentare sia un’insidia che una crescita interiore per i personaggi.

Nel primo dei due monologhi che compongono il testo -quello scritto da Maria Pia Cardinali- la protagonista è Viola, una donna che si metterà a nudo raccontando, in maniera schietta e sincera, frammenti della sua vita e dei suoi più grandi amori. Senza mezze misure, prenderà veloci decisioni che cambieranno radicalmente la sua vita, cercando sempre di trovare una soluzione ai suoi problemi. Lo farà in modo ironico e drammatico, ma dopo varie storie finite male realizzerà che, per cambiare veramente la sua vita, dovrà prendere prima una grande decisione che stavolta riguarderà solo sé stessa. Il secondo monologo, tratto dal racconto “Aria Soffio” di Caterina Boccardi, ha come tema centrale quello di un amore possibile\impossibile tra una donna ed un essere di plastica. Veronica, 40 anni, vive nella periferia di una grande città. Lavora come commessa in un centro commerciale ed è sposata con un uomo noioso da diversi anni che non la desidera più. La sua vita è scandita da una routine asfissiante, finché un giorno vede un uomo alto e bello all’interno di una vetrina. Lo guarda, lui sorride. Tutte le mattine lui è lì ad aspettarla. Finalmente un giorno lo invita a casa, iniziando una relazione di follia amorosa. Amo’ è quindi la storia di due donne apparentemente distanti tra loro, ma accomunate dall’impossibilità di trovare un amore normale.

Caterina Boccardi, protagonista e ideatrice dello spettacolo, ha dichiarato: “Dedico quest’opera agli amori non corrisposti, perché non sentirsi appagati sentimentalmente causa un senso di tristezza e quindi un amore diventa impossibile, perché un amore a senso unico non è sufficiente per due. Come dice Bukowski “in amore la testa bisogna perderla in due, altrimenti diventa una esecuzione””.