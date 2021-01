Bari – L’immagine di quei 200 ragazzi in età scolare incrociati prima di Natale nel centro commerciale Santa Caterina a Bari «fa troppo male». Gerardo Marchitelli, 58 anni, preside del comprensivo Eleonora Duse di Bari — 1.600 alunni in vari plessi fra scuola dell’infanzia, primaria e medie — non si dà pace. E su Facebook scrive: «Chiederò al responsabile del centro se mi autorizza ad aprire delle classi nell’area del supermercato o negli spaziosi corridoi».

Una provocazione.

«Apparentemente sì, ma è il grido di dolore in realtà. In Puglia fino a venerdì vale l’ordinanza regionale che dispone la didattica digitale integrata per tutti, salva diversa opzione delle famiglie. E non sappiamo poi cosa deciderà il governo. Ma il punto è che qui viviamo una tragedia».

Ovvero?

«Sui 186 pc consegnati dalla scuola alle famiglie bisognose, 90 sono stati restituiti. Significa che altrettanti alunni sono al buio, non frequentano la scuola e non abbiamo più contatti. Sono molto arrabbiato. Per questo, come per gli operatori economici, voglio il ristoro formativo anche per i bambini che non hanno potuto usufruire di un idoneo apprendimento».

C’è anche un problema di dispersione scolastica.

«La didattica a distanza funziona per le classi agiate. Dove non ci sono competenze digitali in casa, i piccoli della scuola primaria, quelli più svantaggiati, rimangono al buio. E il gap diventa un burrone. Poi parliamo di scuola dell’obbligo, che resta inadempiuto, se restitusci il pc e non vieni a scuola. Allora chiedo che sia la scuola, non le famiglie, a dover indicare chi può fare Dad e chi no. Altrimenti un pezzo del futuro del paese va in fumo».

