Al setaccio di San Lorenzo e Trastevere

Nel fine settimana, la polizia ha effettuato controlli mirati nelle zone della ‘movida’ di San Lorenzo e Trastevere. Durante l’operazione, sono state identificate 300 persone, controllati 200 veicoli e ispezionati 19 esercizi pubblici. I risultati includono un arresto per droga, 18 sanzioni amministrative per consumo di alcol in strada e oltre 200 contravvenzioni al Codice della strada. Le operazioni sono state condotte dagli agenti dei commissariati di San Lorenzo e Trastevere, in collaborazione con la Polizia Locale e con il supporto di personale dell’Ama e della società Areti, attivando controlli nelle aree maggiormente frequentate da giovani e turisti durante il weekend.

Tra i controlli effettuati, è stato arrestato un uomo di 37 anni trovato in possesso di 17 dosi tra hashish e cocaina. La perquisizione si è estesa anche alla sua abitazione, dove gli agenti hanno sequestrato ulteriori sostanze, un bilancino di precisione e materiali per il confezionamento delle dosi, insieme a circa 900 euro in contanti. L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria. I controlli hanno riguardato anche attività commerciali e sale slot, con 19 esercizi sottoposti a ispezioni amministrative.

L’AMA ha collaborato per il ripristino del decoro urbano nelle aree interessate, intervenendo con la rimozione dei rifiuti e l’idropulitura dei luoghi. Inoltre, un tecnico della società Areti ha partecipato per individuare e segnalare guasti e malfunzionamenti dell’illuminazione pubblica in entrambi i quartieri. Queste misure hanno avuto l’obiettivo di migliorare tanto la sicurezza quanto la vivibilità delle zone, garantendo un controllo efficace e rispondendo alle problematiche legate alla movida.

In sintesi, l’operazione ha portato a risultati significativi nel contrasto al consumo di sostanze stupefacenti e al degrado urbano, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine e degli enti locali nella gestione della sicurezza pubblica e nella salvaguardia della qualità della vita nelle aree di intrattenimento giovanile.